La dislexia es el trastorno de aprendizaje más común: afecta a niños y niñas por igual

Un aspecto a tener en cuenta es que la dislexia no es un reflejo de la inteligenci a de un niño. En este contexto, se define como una brecha entre la capacidad de un estudiante y su rendimiento.

Se considera a la dislexia como el trastorno de aprendizaje más común. El Child Mind Institute señala que los niños con dislexia, generalmente, muestran señales antes de iniciar la etapa escolar.

En este sentido, describe el instituto, estos niños "suelen tener problemas para aprender incluso rimas sencillas. Pueden hablar más tarde que la mayoría de los niños. Pueden tener dificultades para seguir instrucciones o para distinguir la izquierda de la derecha".

Otras de las características de este trastorno son la alteración del orden de las letras, dificultades en la coordinación psicomotriz; en las nociones espacio-temporales, con las matemáticas y con la ortografía.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la dislexia afecta a 10% de la población mundial y a niños y niñas por igual. Desde el Centro de Yale para la Dislexia y la Creatividad advierten que muchos niños no son diagnosticados, "porque las dificultades que en general tienen los niños en la escuela se atribuyen incorrectamente a la inteligencia, al nivel de esfuerzo o a los factores ambientales".

Trastorno con incidencia social

Un aspecto importante de la dislexia es el impacto social sobre quien presenta el trastorno dadas las dificultades para interactuar con el entorno.

"Los niños con dislexia, en particular aquellos que aún no han sido diagnosticados, a menudo tienen baja autoestima porque se preocupan de que haya algo malo en ellos y, a menudo, se les acusa de no esforzarse lo suficiente para aprender a leer", indica El Child Mind Institute.

De allí que la recomendación es estos casos es que el abordaje de la dislexia incluya también la atención a las emociones y el redescubrimiento de las capacidades del niño. Luego del diagnóstico especializado, los niños requieren de apoyo familiar para reforzar la comunicación, la confianza y mejorar las habilidades de lectura y escritura.

FUENTE: Portal Día Internacional / OMS/Child Mind Institute