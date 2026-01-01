La FIP eleva a 128 los periodistas muertos en 2025

BRUSELAS.- La Federación Internacional de Periodistas (FIP) cifra en 128 los profesionales de la información muertos a lo largo de 2025 en todo el mundo.

De éstos, 56 corresponden a fallecidos en Palestina en el marco de la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.

"Los 128 periodistas muertos en un solo año no es solo una estadística, sino que supone una crisis global", afirmó el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger.

Puntualizó: "Estas muertes son un brutal recordatorio de que los periodistas son atacados con impunidad simplemente por hacer su trabajo. Los gobiernos deberían actuar ya para proteger a los trabajadores de medios de comunicación, llevar a los asesinos ante la justicia y defender la libertad de prensa".

Bellanger planteó la necesidad de una convención de Naciones Unidas que garantice la seguridad e independencia de los periodistas a nivel global. "El mundo no puede esperar más", sostuvo.

La lista incluye 9 muertes accidentales y 10 que corresponden a mujeres. El dato de 128 fallecidos representa un ligero aumento respecto al de 2024, cuando se contabilizaron 122 muertes.

Desde 1990 la FIP ha constatado 3.173 muertes de periodistas en todo el mundo, 91 de media al año.

Baja de periodistas por regiones

Oriente Próximo y el mundo árabe es la más mencionada en la lista, con 74 periodistas muertos, incluidos 56 en Palestina, lo que supone un 58 por ciento de las muertes totales.

Por detrás queda Yemen, con 13 muertes, y Ucrania con ocho. Asimismo, Sudán registró seis muertes, India y Perú cuatro cada uno y Filipinas, México o Pakistán han registrado tres muertes cada uno.

El caso más emblemático fue el de Anas al Sharif, muerto el 10 de agosto junto a otros cinco periodistas y trabajadores de medios de comunicación en un ataque israelí sobre una tienda de campaña para prensa instalada junto al Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza.

De acuerdo con el registro, Israel también es responsable de la muerte de 13 periodistas y trabajadores de medios en el bombardeo de la redacción del periódico 26 de Septiembre en Saná, Yemen. "Es uno de los ataques más graves contra sedes de medios de comunicación", apuntó la FIP.

En Europa, la guerra en Ucrania ha deparado la muerte de ocho periodistas en el país y uno más en Rusia, según la FIP, que alerta de la práctica de emplear drones para atacar "deliberadamente" a periodistas o sus vehículos.

Dentro de las víctimas de drones rusos a los ucranianos Olena Hramova, Yevhen Karmazin o Tetiana Kulik o al francés Antoni Lallican.

La FIP también publicó una lista de 533 periodistas que están en prisión, con China a la cabeza (143). También destacan Israel (74 informadores presos), Birmania (49), Vietnam (37), Egipto (15), Yemen (11).

