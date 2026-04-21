martes 21  de  abril 2026
POLÉMICA

La justicia en España reconoce la libertad de expresión para criticar a los Testigos de Jehová

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el derecho a criticar y denunciar los mecanismos de control interno de los Testigos de Jehová

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las víctimas de los Testigos de Jehová tienen derecho a calificar a la organización de "secta destructiva" sin temor a demandas, consideró la justicia española, en una inusual decisión contra el movimiento evangélico conocido por querellarse contra quienes denuncian sus prácticas.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el 16 de abril una primera sentencia dictada a favor de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová (AEVTJ), que consideró que tanto el nombre de la agrupación como sus críticas no dañan el honor del movimiento, según el documento judicial al que tuvo acceso la AFP este martes.

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El tribunal confirmó el derecho a criticar y denunciar los mecanismos de control interno de los Testigos de Jehová.

Considerar que pertenecer a los Testigos de Jehová "causa daños a la salud, pone en riesgo la vida de personas o genera víctimas" es parte de dicha libertad, "a pesar de ser todo lo dicho molesto o hiriente", concluyó la Audiencia Provincial.

Movimiento fundado en la década de 1870 en Estados Unidos por Charles Russell, los Testigos de Jehová se consideran los únicos en practicar un cristianismo auténtico, como era en sus orígenes.

Son acusados regularmente de derivas sectarias debido a sus rígidos preceptos, y el movimiento no duda en presentar denuncias contra sus detractores.

"Dios ha muerto"

Seis testigos de Jehová españoles se querellaron contra la AEVTJ, para evitar que utilizaran la palabra víctimas en su nombre y solicitando su disolución.

"Es la primera vez que en un país se dice que se puede calificar de secta destructiva a una religión, aunque esté debidamente inscrita como religión", se felicitó Carlos Bardavío, abogado de las víctimas de los Testigos de Jehová, en declaraciones a la AFP.

"No hay que esperar, por ejemplo, a leer a Nietzsche", afirmó Bardavío, en referencia a la cita "Dios ha muerto" del filósofo alemán. "Los ciudadanos ahora pueden decir: 'Oiga, pues yo creo que los Testigos de Jehová es una secta destructiva', sin miedo a ser demandados", afirmó.

Según el abogado, la decisión, que todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo español, puede tener un "alcance internacional", sobre todo si los Testigos de Jehová la elevan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y allí es ratificada.

El tribunal madrileño basó su decisión en textos internos de la organización, en principio confidenciales y reservados, así como en los testimonios de ocho antiguos adeptos.

La justicia "avala nuestra voz"

Samuel Ferrando, presidente de la AEVTJ, dijo a la AFP estar "muy contento" por la decisión que "avala nuestra voz, el hecho de dar voz a las víctimas".

El fallo "sobre todo constata lo que la jueza puso en la primera sentencia, que muchas de sus prácticas muestran o avalan que se les pueda llamar secta peligrosa", continuó.

"Hasta ahora cualquier medio de comunicación que se atreviera a llamarles secta, se enfrentaba a una demanda por parte de los Testigos de Jehová", destacó Ferrando.

El presidente de la AEVTJ celebró que desde que se conociera la sentencia favorable en primera instancia se crearon otras asociaciones de víctimas "en México y en Argentina".

La AEVTJ, creada en 2019, cuenta con 740 miembros, algunos de ellos todavía testigos de Jehová.

Ferrando espera que esta decisión sirva para "que las prácticas" del movimiento evangélico, "como el ostracismo (la obligación de cortar lazos con una persona que ha abandonado la organización), cambien" y que más ex testigos de Jehová "puedan disfrutar de su familia sin tener que pagar las consecuencias" de abandonar el movimiento.

FUENTE: Con información de AFP

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