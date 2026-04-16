Regularización de migrantes, un reto más para millones de indocumentados en España

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Decenas de colombianos se agolpan en el consulado de Colombia en España para obtener la cédula, un documento crucial para su regularización. Muchos de estos ciudadanos, que han vivido en el país por más de seis meses, necesitan la cédula para poder solicitar el Número de Identificación de Extranjero (NIE) y así acceder al mercado laboral. A pesar de la demanda, el consulado ha sido criticado por su mala planificación, ya que no se comunicó adecuadamente sobre la disponibilidad de turnos limitados. Los solicitantes, en su mayoría jóvenes que han cumplido 18 años, enfrentan dificultades adicionales, como la necesidad de presentar antecedentes penales que requieren la cédula. La situación es particularmente complicada para aquellos que han estado viviendo en la ilegalidad, quienes esperan que la regularización les brinde la oportunidad de trabajar legalmente en España.