VARSOVIA — El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llegó este sábado a Varsovia, un día después de la caída de misiles rusos en el sur del país y prometió que defenderá "cada pulgada del territorio polaco".

Dos misiles y un dron de Rusia impactaron en territorio polaco.

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La violación del espacio aéreo polaco por misiles rusos será examinada en una reunión del Consejo del Atlántico Norte, principal órgano de decisión política de la OTAN, el lunes en Bruselas, indicó el sábado un responsable de la alianza.

Varsovia afirmó que dos misiles rusos impactaron en el sureste del país el viernes y acusó al Kremlin de "provocación" cerca de donde miles de soldados europeos realizan ejercicios.

Rutte dijo que la alianza determinaría qué ocurrió en el incidente para identificar posibles vulnerabilidades y prometió defender el territorio polaco, en declaraciones a medios polacos.

"El comandante de la OTAN en Europa hará todo lo que esté en su mano para determinar con exactitud dónde se encuentran las amenazas a nuestro sistema de disuasión y defensa, con el fin de poder introducir los cambios necesarios si fuera preciso", indicó el político neerlandés.

El viernes, Rutte condenó lo que calificó de "graves violaciones", señalando que el incidente era "claramente peligroso".

Polonia estará representada por su viceministro de Defensa, Pawel Zalewski, según la radio pública polaca.

¿Provocación rusa?

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo el viernes que Varsovia pedirá a la OTAN que refuerce sus sistemas de detección y vigilancia sobre Polonia, ya que Rusia lanza con frecuencia misiles y drones contra el oeste de Ucrania, cerca de la frontera polaca.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un centro de estudios estadounidense, afirmó que considera que Rusia "disparó intencionalmente misiles y drones contra el espacio aéreo polaco".

El incidente ocurrió en momentos en que se realizan ejercicios de la "Coalición de Voluntarios" en Polonia, señaló el ISW en referencia al grupo de países europeos partidarios de Ucrania que están dispuestos a enviar tropas de mantenimiento de la paz al país.

La caída de los dos misiles y el dron rusos desencadenó una reacción en cadena de solidaridad europea, pues las principales capitales europeas, al igual que las instituciones de la Unión Europea (UE), emitieron mensajes de apoyo a Polonia.

FUENTE: Con información de AFP y EFE