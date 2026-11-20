Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.

Oficiales de la Policía francesa custodian la zona de los Campos Elíseos, en París, este jueves 20 de abril de 2017, luego de que se registrara un tiroteo, en el que un oficial de policía fue asesinado. EFE

PARÍS.- El Parlamento francés aprobó este viernes un proyecto de ley que establece la presunción de legalidad en el uso de armas por parte de policías y gendarmes, una medida que ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda, que advierten sobre un posible debilitamiento de los mecanismos de control de las fuerzas de seguridad.

La iniciativa, impulsada por el diputado del partido conservador Los Republicanos, Éric Pauget, recibió 205 votos a favor y 110 en contra en el Senado, de mayoría conservadora, después de obtener el respaldo de la Asamblea Nacional en julio.

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El Gobierno y la formación Agrupación Nacional, liderada por Marine Le Pen, defienden la reforma con el argumento de que busca evitar que los agentes sean considerados automáticamente sospechosos de utilizar una fuerza desproporcionada cuando recurren a sus armas.

Sin embargo, sus detractores consideran que el cambio podría dificultar las investigaciones judiciales y trasladar a las víctimas y sus familias la responsabilidad de demostrar que los policías actuaron fuera de la ley.

Presunción de legalidad

El texto establece que, cuando los policías y gendarmes utilicen sus armas, se presumirá que actuaron dentro del marco legal. Esta interpretación podrá ser cuestionada cuando se presenten pruebas que demuestren lo contrario.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, rechazó las críticas de la izquierda y aseguró que la iniciativa no representa una concesión a las propuestas de Agrupación Nacional.

Según explicó, la reforma mantiene las disposiciones establecidas en la legislación de 2017 y no amplía los supuestos en los que los agentes pueden utilizar sus armas, que siguen sujetos a las condiciones previstas por la ley.

Entre los escenarios contemplados figuran situaciones en las que sospechosos se niegan violentamente a entregarse a las autoridades.

Protestas por la actuación policial

La aprobación parlamentaria se produce en medio de nuevas denuncias de presunta brutalidad policial durante las movilizaciones estudiantiles y sociales.

El jueves, varios cientos de manifestantes se concentraron cerca del Senado, convocados por organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. Durante la protesta instalaron un cementerio simbólico frente al Jardín de Luxemburgo, con 35 tumbas que, según los organizadores, representaban a víctimas de tiroteos policiales mortales desde 2017.

En paralelo, el sindicato policial Alianza, cercano a las posiciones de la derecha nacionalista, organizó el miércoles una manifestación frente al Ministerio del Interior para reclamar un aumento de las compensaciones económicas por riesgo laboral.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP