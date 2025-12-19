viernes 19  de  diciembre 2025
ABSURDO

La policía sueca desestima la demanda de Assange contra el Nobel de Machado

Assange presentó la denuncia después de que Machado recibiera el Nobel de la Paz de este año, alegando que la decisión vulnera el testamento de Alfred Nobel de 1895, ya que la opositora respalda las acciones de Donald Trump en Venezuela

La hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, recibió el Nobel de la Paz 2025 en nombre de la líder opositora de Venezuela.

AFP

ESTOCOLMO.- La policía sueca anunció este viernes que no abrirá una investigación tras la denuncia presentada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, contra la Fundación Nobel por haber concedido el premio de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Assange presentó la denuncia después de que Machado recibiera el Nobel de la Paz de este año, alegando que la decisión vulnera el testamento de Alfred Nobel de 1895, ya que la opositora respalda las acciones de Donald Trump en Venezuela.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó a un tribunal estadounidense el 26 de junio para afrontar una audiencia judicial final en virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad que se espera ponga fin a años de drama legal y le permita regresar a su Australia natal como un hombre libre.
ESTOCOLMO

Assange demanda a la Fundación Nobel por premiar a Machado
José Luis Zapatero, expresidente de España. 
ESPAÑA

Revelan reunión secreta de Zapatero con empresario de Plus Ultra días antes de su arresto

El presidente estadounidense, a quien Machado dedicó su premio, ha desplegado desde agosto una imponente flotilla en el Caribe, oficialmente para luchar contra el narcotráfico, que ha causado al menos 87 muertos.

Según la denuncia publicada esta semana por WikiLeaks en redes sociales, el premio de 2025 representa un "desvío de fondos y una facilitación de crímenes de guerra conforme al derecho sueco". Afirmación especulativa ya que no tiene pruebas.

En un correo enviado a la AFP, el inspector Rikard Ekman señaló que la denuncia no contenía información que sugiriera que se hubiera cometido un delito.

"Como he decidido no iniciar una investigación preliminar, no se llevará a cabo ninguna investigación sobre la base de la denuncia", afirmó Ekman.

El Nobel de la Paz fue atribuido a Machado por sus esfuerzos en favor de una transición democrática en Venezuela.

Julian Assange exigía también en su denuncia el bloqueo del cheque de 11 millones de coronas (cerca de 1 millón de dólares) prometido a la galardonada.

Según él, existe el riesgo de que "los fondos provenientes de la dotación Nobel hayan sido o sean desviados" de "su objetivo caritativo para facilitar la agresión, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra". No mostró prueba alguna. Expertos señalan que Assange lo que busca es volver a la palestra pública.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
