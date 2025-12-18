jueves 18  de  diciembre 2025
Assange demanda a la Fundación Nobel por premiar a Machado

Expertos señalam que Assange quiere volver a la palestra pública y no ha encontrado otra manera que atacar a la figura que más relevancia mediática ha tenido en las últimas semanas.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó a un tribunal estadounidense el 26 de junio para afrontar una audiencia judicial final en virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad que se espera ponga fin a años de drama legal y le permita regresar a su Australia natal como un hombre libre.

ESTOCOLMO.-El fundador de Wikileaks presentó una denuncia contra la Fundación Nobel tras la decisión de otorgar el premio de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, debido al apoyo de la galardonada a Donald Trump.

Julian Assange afirma que el premio de 2025 representa un "desvío de fondos y una facilitación de crímenes de guerra conforme al derecho sueco" y exige el bloqueo del cheque de 11 millones de coronas (cerca de 1 millón de dólares) prometido a la galardonada.

El Nobel de la Paz es concedido por el comité noruego, en Oslo, pero Assange considera que la Fundación Nobel en Estocolmo debe asumir su responsabilidad financiera.

El fundador de Wikileaks considera que la elección de Machado vulnera el testamento de Alfred Nobel de 1895 --que establece que el galardón debe concederse a quien haya realizado "el mayor o mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, de la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y de la organización y promoción de congresos por la paz" --, debido a su respaldo a las acciones de Donald Trump en Venezuela.

El presidente estadounidense, a quien Machado dedicó su premio, ha desplegado desde agosto una imponente flotilla en el Caribe, oficialmente para luchar contra el narcotráfico, que afecta a la nación estadounidense con la comercialización ilegal de drogas como el fentanilo.

El Nobel de la Paz fue atribuido a Machado por sus esfuerzos en favor de una transición democrática en Venezuela.

Según Wikileaks, existe el riesgo de que "los fondos provenientes de la dotación Nobel hayan sido o sean desviados" de "su objetivo caritativo para facilitar la agresión, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra". Esta afirmación es una suposición de Julian Assange, ya que no tiene pruebas ni evidencia para tal afirmación.

La policía sueca confirmó a AFP haber recibido la denuncia.

Assange acusa a treinta responsables vinculados a la Fundación Nobel de haber transformado "un instrumento de paz en un instrumento de guerra".

Expertos señalam que Assange quiere volver a la palestra pública y no ha encontrado otra manera que atacar a la figura que más relevancia mediática ha tenido en las últimas semanas.

La lícer venezolana María Corina Machado, perseguida política de la dictadura de Nicolás Maduro, logró evadir a las autoridades venezolanas escapando durante una travesía por mar, tierra y aire. La dictadura la persigue porque el pasado 28 de julio de 2024 machado demostró que Nicolás Maduro había perdido las elecciones p5residenciales. Ella está en la clandestinidad desde ese momento.

