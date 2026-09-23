Rodríguez Zapatero asegura que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí y evidencia contradicciones

Parte de las joyas que le fueron incautadas a Rodríguez Zapatero en su despacho, valoradas en 1,5 millones de dólares

MADRID. - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero , aseguró en un escrito enviado al juez de la Audiencia Nacional de España , que investiga el caso Plus Ultra, que las joyas halladas en su oficina son un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, y que debió aceptarlas por “deferencia”.

En el documento judicial también pide que se envíe una comisión rogatoria a ese país como cooperación internacional para que certifique su versión.

CORRUPCIÓN Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro

Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias y cobro de comisiones a través de una red de operaciones de blanqueo de dinero, había recibido un plazo de tres días por el juez José Luis Calama para que explique la procedencia de las prendas valoradas en 1,3 millones de euros.

La decisión se debió a que el expresidente socialista había pedido desde junio pasado un tiempo prudencial para poder exponer los argumentos de su defensa.

Versión de Rodríguez Zapatero

El expresidente (2004-2011) explicó en su carta que tres juegos de las joyas, de las sesenta piezas incautadas, fueron un obsequio recibido en 2007 por el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido.

El monarca saudí le habría entregado el valioso regalo en el Palacio de la Moncloa, concretamente en junio de aquel año, durante un viaje oficial que el rey hizo a España, según dice el texto registrado por agencias.

Se citó en concreto de tres conjuntos de joyas formados por collar, pulsera, sortija y pendientes, de gemas preciosas como rubes, esmeraldas y zafiros que superan el 90 % del valor de todo lo hallado´.

Dijo además que las aceptó por “deferencia” y que las guardó junto a otras prendas de origen familiar y regalos “de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. OBJETOS INTERVENIDOS RECOGIDOS INFORME JUZGADO/ Europa Press

Contradicción sobre las joyas

La versión de Rodríguez Zapatero contradice la información suministrada por su asistente, según la cual las joyas incautadas eran una “herencia” familiar.

La investigación sobre la procedencia de las joyas fue abierta por el juez en pieza aparte al caso de corrupción de la aerolínea Plus Ultra, luego de la incautación de collares, pulseras, sortijas y relojes ocultos en una caja fuerte dentro del despacho en Madrid, en junio pasado.

El procedimiento fue realizado por La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, instruida por el juez Calama para practicar el registro.

Además, el tribunal determinó en julio pasado que las joyas provienen de un lujoso local comercial con sede en África, y en el que sus socios serían venezolanos.

En su escrito, Zapatero también insistió, en que pese a reconocer las características de las joyas, tienen un valor menor al tasado por orden judicial que es de 1,3 millones de euros

Además, se excusó por no haber ofrecido en un plazo más breve explicación sobre su origen, lo que atribuyó al tiempo transcurrido desde que le fueron obsequiadas las joyas.

FUENTE: Con información de EFE, DLA