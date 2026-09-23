miércoles 23  de  septiembre 2026
ESPAÑA

Rodríguez Zapatero asegura que las joyas son un regalo del rey de Arabia Saudí y evidencia contradicciones

El expresidente de gobierno sostiene en un escrito enviado al juez Calama que aceptó por “deferencia” las costosas prendas incautadas en su despacho

Parte de las joyas que le fueron incautadas a Rodríguez Zapatero en su despacho, valoradas en 1,5 millones de dólares

Parte de las joyas que le fueron incautadas a Rodríguez Zapatero en su despacho, valoradas en 1,5 millones de dólares

POLICÍA NACIONAL/EUROPA PRESS
Por Elena Moreno

MADRID.- El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró en un escrito enviado al juez de la Audiencia Nacional de España, que investiga el caso Plus Ultra, que las joyas halladas en su oficina son un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, y que debió aceptarlas por “deferencia”.

En el documento judicial también pide que se envíe una comisión rogatoria a ese país como cooperación internacional para que certifique su versión.

Lee además
Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.
CORRUPCIÓN

Joyas de Rodríguez Zapatero proceden de una firma de socios vinculada a régimen de Maduro
José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por su conexión con varios casos irregulares, entre ellos el de sus hijas.
PROCESO PENAL

Justicia de España acelera la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por corrupción

Rodríguez Zapatero, investigado por tráfico de influencias y cobro de comisiones a través de una red de operaciones de blanqueo de dinero, había recibido un plazo de tres días por el juez José Luis Calama para que explique la procedencia de las prendas valoradas en 1,3 millones de euros.

La decisión se debió a que el expresidente socialista había pedido desde junio pasado un tiempo prudencial para poder exponer los argumentos de su defensa.

Versión de Rodríguez Zapatero

El expresidente (2004-2011) explicó en su carta que tres juegos de las joyas, de las sesenta piezas incautadas, fueron un obsequio recibido en 2007 por el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido.

El monarca saudí le habría entregado el valioso regalo en el Palacio de la Moncloa, concretamente en junio de aquel año, durante un viaje oficial que el rey hizo a España, según dice el texto registrado por agencias.

Se citó en concreto de tres conjuntos de joyas formados por collar, pulsera, sortija y pendientes, de gemas preciosas como rubes, esmeraldas y zafiros que superan el 90 % del valor de todo lo hallado´.

Dijo además que las aceptó por “deferencia” y que las guardó junto a otras prendas de origen familiar y regalos “de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Algunas de las joyas intervenidas en el registro al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Contradicción sobre las joyas

La versión de Rodríguez Zapatero contradice la información suministrada por su asistente, según la cual las joyas incautadas eran una “herencia” familiar.

La investigación sobre la procedencia de las joyas fue abierta por el juez en pieza aparte al caso de corrupción de la aerolínea Plus Ultra, luego de la incautación de collares, pulseras, sortijas y relojes ocultos en una caja fuerte dentro del despacho en Madrid, en junio pasado.

El procedimiento fue realizado por La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, instruida por el juez Calama para practicar el registro.

Además, el tribunal determinó en julio pasado que las joyas provienen de un lujoso local comercial con sede en África, y en el que sus socios serían venezolanos.

En su escrito, Zapatero también insistió, en que pese a reconocer las características de las joyas, tienen un valor menor al tasado por orden judicial que es de 1,3 millones de euros

Además, se excusó por no haber ofrecido en un plazo más breve explicación sobre su origen, lo que atribuyó al tiempo transcurrido desde que le fueron obsequiadas las joyas.

FUENTE: Con información de EFE, DLA

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia construcción de bases militares en Groenlandia tras firma de acuerdo de seguridad en la ONU

Identifican una nueva vía para frenar la metástasis del cáncer de mama, según estudio

Corea del Norte anuncia la prueba de "una nueva arma de gran importancia"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump durante su discurso en las Naciones Unidas el 22 de septiembre de 2026.
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Integrantes de la Policía de Austin custodian la zona donde un migrante venezolano de 28 años resultó gravemente herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este domingo, en Austin, Texas. 
Investigación

Policía de Texas muestra videos que revelan un encuentro previo entre ICE y migrante herido de bala

Las hermanas has ash se presentan en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 20 de julio 2023 en la vigésima edición de Premios Juventud.
MÚSICA

Ha*Ash anuncia la gira "No Me Hablen de Amor" por Norteamérica

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
NARCOTERRORISMO

Juez del caso Maduro ordena a la Fiscalía proteger las pruebas que serán entregadas a la defensa

Esta foto proporcionada por la oficina de prensa de la Presidencia de Venezuela muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.
Política

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

Te puede interesar

Boceto del proyecto de centro de datos para IA en Miami-Dade
POLÉMICA

Centro de datos para IA en Miami-Dade agita contienda por la gobernación de Florida

Por Daniel Castropé
Esta foto proporcionada por la oficina de prensa de la Presidencia de Venezuela muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026.
Política

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York en privado

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anuncia la reforma sobre seguridad durante su alocución el 5 de agosto 2026
POLÍTICA

Kast anuncia cita con Delcy Rodríguez en Nueva York para tratar la migración venezolana

Presley Walker Gerber en el estreno mundial de Infinite Icon: A Visual Memoir en AMC The Grove 14, el 20 de enero de 2026 en Los Ángeles, California.  
POLÉMICA

Aseguran que médico de Presley Gerber le recetaba ketamina

La líder opositora, María Corina Machado, puntualizó que debe garantizarse la libertad plena, sin restricciones, de cada uno de los venezolanos que fueron secuestrados por razones políticas
POLÍTICA

María Corina Machado continúa varada en Panamá tras siete intentos de regresar a Venezuela, denuncia su equipo