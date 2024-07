Leopoldo López Gil dice que se mantendrá vigilante para que las democracias triunfen

"Fueron cinco años de lucha por Venezuela , por Hispanoamérica y por las democracias del mundo que, lamentablemente, están cada vez más amenazadas por los reinantes populismos y autocracias. Creo que el mensaje que me llevo es un mensaje de esperanza, de interés de Europa como faro de la libertad , como faro de la democracia en el mundo y que, desde esta atalaya, estaremos vigilando y llevando a cabo nuestra labor para que las democracias sean triunfantes", expresó López Gil en un video difundido a través de sus redes sociales.

VENEZUELA Leopoldo López Gil: La UE no puede avalar un fraude en Venezuela

Asimismo, el eurodiputado agradeció a sus colegas del Partido Popular, a su equipo y el grupo parlamentario "por su defensa en la lucha por la democracia, los valores de libertad y el compromiso por visibilizar la grave situación de los presos políticos de los regímenes autoritarios. Gracias España".

Unión en Venezuela

En mayo de este año, Leopoldo López Gil instó a la oposición de Venezuela a mantenerse unida y apegada a los principios democráticos. En ese sentidio advirtió que cualquier desviación que pudiera debilitar a los adversarios de Nicolás Maduro de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

"El único error que no debe cometer la Unidad en este momento es no seguir unida", dijo entonces. Al mismo tiempo, López Gil indicó que "el verdadero contrato que tenemos los venezolanos no es el Acuerdo de Barbados, es la Constitución".

FUENTE: Leopoldo López Gil