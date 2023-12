Los aficionados a la cultura del Japón celebran el Día del Otaku

El origen de la palabra otaku se ubica en la década de los 80 cuando el anime estaba en su apogeo y se extendieron los clubes para promocionar esta afición. El anime es un estilo de animación tradicional o por computadora de origen japonés.

En los 90, el término otaku se asoció con un significado negativo Sin embargo, en años recientes, los adeptos al otaku han buscado cambiar la percepción que se tiene sobre sus gustos mediante la difusión de sus productos culturales.

Filmes con sello de Japón

Actualmente, la cultura otaku se ha hecho de seguidores en todo el mundo. A este proceso han contribuido factores como la globalización, el uso de plataformas de streaming y publicaciones.

Hay varios filmes de anime que han logrado captar a la audiencia. Uno de ellos es "El Viaje de Chihiro" que fue estrenado en 2001: narra las aventuras de Chihiro, una niña caprichosa y malcriada que se encuentra con un mundo mágico habitado por dioses.

A esta pelicula se le considera una metáfora del cambio y el aprendizaje.

Otro filme de mucha celebridad es Kimi no na wa (Your Name), de 2016 del cineasta Makoto Shinkai en el que presenta una historia de amor, un cambio de identidad de género, y el choque de un cometa contra la Tierra.

En abril de este año, Shinkai estrenó en Norteamérica y América Latina su más reciente película: "Suzume", la cual se refiere al tsunami, terremoto y accidente nuclear de 2011 en el noreste de Japón que dejó muertos, contaminó casas y tierras de cultivo con radiación.

FUENTE: Portal Día Internacional / National Geographic/ Japón Secreto