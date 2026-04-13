El presidente de Francia Emmanuel Macron recibe a María Corina Machado en el Palacio del Elíseo

María Corina Machado y Macron hablaron sobre la necesidad de que en Venezuela se produzca una transición democrática (Cortesía)

PARIS.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron , recibió este lunes, 13 de abril, a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la sede de la presidencia francesa, el Palacio de los Elíseos.

“He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo”, señaló Macron en sus redes junto con una fotografía del encuentro. “He recibido a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Juntos, hemos hablado de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo”, señaló Macron en sus redes junto con una fotografía del encuentro.

Machado acudió a la reunión junto con Pedro Urruchurtu, director de relaciones internacionales de su equipo; así como del dirigente opositor Antonio Ledezma.

Este encuentro se produce en un momento de alta relevancia diplomática, poco después de que la dirigente anunciara su intención de retornar próximamente a Venezuela para iniciar un recorrido nacional por los 335 municipios del país.

María Corina Machado viajará a España

María Corina Machado tiene previsto viajar el próximo viernes a Madrid para reunirse con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Así como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, Machado recibirá el mismo día de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Llave de Oro de la ciudad.

Para el sábado 18 de marzo, está previsto el encuentro con los venezolanos residentes en España, especialmente en Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/2043757323534119055?s=20&partner=&hide_thread=false Nuestro profundo agradecimiento al Presidente Macron y al pueblo de Francia por su firme apoyo a la transición a la democracia y a la Libertad de Venezuela.



Hemos recorrido una travesía larga y dolorosa, y finalmente, estamos muy cerca de la Libertad.



Venezuela será una nación… https://t.co/aPNz8ls0vJ pic.twitter.com/x8ylGbCL0g — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 13, 2026

FUENTE: Con información de Vente Venezuela