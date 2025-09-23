Más de 30 países condenan "violaciones intencionadas" del espacio aéreo por parte de Rusia

MADRID. - Más de 30 países expresaron este martes 23 de septiembre su respaldo a Ucrania ante la invasión a "gran escala, ilegal, no provocada e injustificada" del espacio aéreo por parte de Rusia.

"En los últimos meses, Rusia eligió el camino de la escalada: ha mantenido posiciones maximalistas, incrementado los ataques contra civiles inocentes y realizado violaciones intencionadas y sin precedentes del espacio aéreo de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) con drones y aviones. Rusia socava la paz y la seguridad europeas y mundiales", señalaron.

ANÁLISIS El ejército en la sombra de Cuba en Ucrania: La alianza silenciosa de La Habana con Moscú

Amenaza Polonia y la OTAN despliegan aviones por drones rusos en zona limítrofe de Ucrania

El comunicado fue suscrito por España, por Albania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido. Esta posición, además, es apoyada por España y la Unión Europea.

Manifestaron su apoyo a Ucrania "militar, económica, política y diplomáticamente". "

Instaron a los socios globales a utilizar su influencia para presionar a Moscú a poner fin "inmediato" a una "agresión ilegal" y "trabajar por una paz justa y duradera".

Soberanía de Ucrania

El grupo de países dijo que la comunidad internacional debe permanecer unida para abordar estas graves violaciones del derecho internacional. A su vez, llamaron a "apoyar la libertad, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas".

El 22 de septiembre se reportó que la guerra en Ucrania alcanzó un nuevo capítulo en el Mar Negro. De acuerdo con The New York Times, la unidad de élite ucraniana conocida como “Ghost” (Fantasma) destruyó por primera vez a un par de aviones de guerra anfibios rusos modelo Be-12 Chaika, estacionados en la península de Crimea, ocupada por Moscú.

FUENTE: Con información de Europa Press