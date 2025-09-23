martes 23  de  septiembre 2025
CONFLICTO

Más de 30 países condenan "violaciones intencionadas" del espacio aéreo por parte de Rusia

Ucrania recibió apoyo de varios países ante la invasión "injustificada" de Moscú. Señalaron que la violación del espacio aéreo socava la paz y la seguridad

El presidente ruso, Vladimir Putin.&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID. - Más de 30 países expresaron este martes 23 de septiembre su respaldo a Ucrania ante la invasión a "gran escala, ilegal, no provocada e injustificada" del espacio aéreo por parte de Rusia.

"En los últimos meses, Rusia eligió el camino de la escalada: ha mantenido posiciones maximalistas, incrementado los ataques contra civiles inocentes y realizado violaciones intencionadas y sin precedentes del espacio aéreo de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) con drones y aviones. Rusia socava la paz y la seguridad europeas y mundiales", señalaron.

El comunicado fue suscrito por España, por Albania, Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido. Esta posición, además, es apoyada por España y la Unión Europea.

Manifestaron su apoyo a Ucrania "militar, económica, política y diplomáticamente". "

Instaron a los socios globales a utilizar su influencia para presionar a Moscú a poner fin "inmediato" a una "agresión ilegal" y "trabajar por una paz justa y duradera".

Soberanía de Ucrania

El grupo de países dijo que la comunidad internacional debe permanecer unida para abordar estas graves violaciones del derecho internacional. A su vez, llamaron a "apoyar la libertad, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas".

El 22 de septiembre se reportó que la guerra en Ucrania alcanzó un nuevo capítulo en el Mar Negro. De acuerdo con The New York Times, la unidad de élite ucraniana conocida como “Ghost” (Fantasma) destruyó por primera vez a un par de aviones de guerra anfibios rusos modelo Be-12 Chaika, estacionados en la península de Crimea, ocupada por Moscú.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
