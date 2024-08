Moisés Naím: "El mundo entero sabe cuáles son los trucos de Maduro y su gente"

En el prólogo, Naím afirma: “Esta no pretende ser mi propuesta de soluciones a los grandes problemas de estos tiempos. Mi meta es menos ambiciosa: identificar los elementos soterrados que crean las amenazas a las que nos enfrentamos, nombrarlos y arrojar luz sobre ellos. No es más que un primer intento de descifrar los cambios que se avecinan y sus posibles consecuencias”.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el escritor de más de 10 libros refiere la forma cómo se han manifestado esos cambios. En ese contexto, cree que en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se evidencian señales de lo que podría ser una nueva etapa para el país.

Pero, señala, no hay que albergar la ilusión de que la solución al conflicto será corta, fácil o sencilla. Dentro de ese contexto, Naím, miembro distinguido del Carnegie Endowment con sede en Washington, puntualiza que hay una buena noticia.

“El mundo entero sabe quién es la canalla de Maduro y su gente, sabe cuáles son sus trucos, sabe del sufrimiento inmenso que están pasando los venezolanos tanto los que están en Venezuela como los que están en otros países. El mundo está alerta y atento a lo que está sucediendo en Venezuela”, asegura.

El columnista, que fue ministro de Industria y Comercio en la Venezuela que precedió al chavismo, se refiere a la mediación de Brasil, Colombia y México tras la crisis generada por los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE). El organismo comicial anunció la reelección de Maduro con 52% y atribuyó 43% al candidato Edmundo González Urrutia, presidente electo según datos obtenidos por la oposición.

“Los tres amigos Lula Da Silva, Petro y López Obrador están tratando de ser mediadores. Pero, es muy difícil tener como mediadores a líderes que en su momento han sido muy afines y cercanos a Maduro. Estás trabajando con mediadores que son claramente simpatizantes del otro lado”, asevera.

En medio de la complejidad venezolana, Moisés Naím señala que el mundo no puede creer que “todos los órganos del Estado que son los que definen los pesos y contrapesos de la democracia, en el caso de Venezuela, desaparecieron. Está todo concentrado en Miraflores y en la gesta de Maduro y su gente”.

Agrega que también hay sorpresa ante la resiliencia de los venezolanos, “según sus capacidades de enfrentar con inteligencia lo que los enemigos de ellos enfrentan con armas y pandillas, asesinatos y torturas. La oposición venezolana es digna, es heroica, está dispuesta a hacer todo dentro de la democracia y la paz, y la no violencia, cosa que no comparte el otro lado”.

Naím insiste en mencionar los milagros que se han dado en la sociedad venezolana. “Nunca iba a ser fácil, y ciertamente estamos viéndolo, pero al mismo tiempo tenemos ese milagro de que un grupo mayoritario de los venezolanos está dispuesto con paciencia y decencia, y democracia, a ver cómo se logran avances en el cambio que Venezuela necesita”, asevera.

Populismo y otras amenazas

Dentro de los artículos que el nuevo libro de Moisés Naím presenta figura uno de 2020 sobre el populismo. Allí señala: “El populismo no tiene nada de novedoso. En teoría, es la defensa del pueblo noble (el populus) de los abusos de las élites. En la práctica, es usado para describir fenómenos políticos muy diferentes”.

En sus ejemplos refirió a los expresidentes Donald Trump, aspirante nuevamente a la Presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre, y Hugo Chávez, fallecido en 2013.

Dice en el texto que, cuando se junta con polarización y la pos verdad, la capacidad destructiva del populismo “se multiplica”. En la entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el escritor sostiene que es muy importante entender que el populismo no es una ideología.

“El populismo es una serie de trucos, mañas efectistas, para llegar al poder y retenerlo. No hay ideología populista, no hay tal cosa como del norte, del sur, los de izquierda, los de derecha, lo que hay son dictadores, autócratas, que una vez que están en el poder hacen todo tipo de distorsiones para no irse, como es el caso que estamos viendo con Venezuela y el caso que hubo con Trump, lo que le pasó a Trump es que no se quiso ir”, opina.

Moisés Naím destaca que, actualmente, el populismo se ha amplificado por la tecnología y las redes sociales. “Está ocurriendo la tecnología digital en contra de la democracia y también la tecnología digital a favor de la democracia”, apunta.

Sobre las guerras que vive el mundo, el columnista dice que son distintas y determinadas por factores diferentes, utilizando tecnologías diferentes y representando apoyos y alianzas diferentes.

“Hay, al menos, cinco guerras activas y en estos días estamos muy pendientes de que pueda escalar la guerra entre Israel y el Líbano, Hezbolá, para ser precisos, una milicia patrocinada, controlada y financiada por Irán. En algunos casos, va a poder terminar la situación con una negociación, donde las partes deben acordar reglas del juego o normas de distribución del poder que son difíciles de tragar”, agrega.

Del cambio climático

En el contexto del libro “Lo que nos está pasando, 121 ideas para escudriñar el Siglo XXI”, Moisés Naím identifica las dos grandes amenazas en el mundo actual: el cambio climático y la inteligencia artificial.

“Ambas amenazas tienen como característica que son simultáneas en sus circunstancias. La velocidad a la que se están moviendo ambas es muy alta”, indica.

Sostiene que la inteligencia artificial va a cambiar la civilización, el mundo y la sociedad, tal como se conoce.

Por otra parte, “el cambio climático es un fenómeno, producto de fuerzas que están más allá de la corteza terrestre. Pero, que tienen sus manifestaciones concretas en términos del número de huracanes, su frecuencia, el número de tifones, vaguadas y los accidentes ecológicos están ocurriendo a una velocidad y con consecuencias inéditas”.

El escritor expresa también que la inteligencia artificial puede generar caos: “Lo estamos viendo, especialmente en Estados Unidos, ahora con la campaña electoral y otras campañas electorales. La inteligencia artificial, la creación de fakes, el uso de todo tipo de instrumentos y metodologías que están ahora a la disposición de quien las quiera explorar”.

Esboza que la inteligencia artificial también está dando oportunidades a gente que nunca lo hubiera soñado en lo relativo a la educación, acceso a cursos a distancia, así como en la salud y la medicina; y la investigación, con lo cual es un arma de doble filo.

Por otra parte, el columnista señala que la gran pandemia de la humanidad es la de los trastornos mentales. Destaca como noticia, que la gente empiece a prestar atención a la salud mental: “Tiene que ser tratada con la misma urgencia, con la misma atención y con la misma innovación tecnológica que las otras”.

FUENTE: Entrevista con DIARO LAS AMÉRICAS