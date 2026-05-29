viernes 29  de  mayo 2026
ANÁLISIS

Encuestas predicen en Colombia que una mujer será elegida presidente por primera vez en su historia

En primera vuelta, la derecha se divide y favorece al candidato del mandatario Petro; si hay balotaje, Paloma Valencia asoma con una sólida ventaja

La candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia.&nbsp;

La candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia. 

AFP
Por Luis F. Sánchez

La candidata de derecha Paloma Valencia lidera las encuestas y tiene enormes posibilidades de convertirse en la primera mujer en ser elegida presidente en 207 años de historia republicana de Colombia.

Un total de 41,421,973 colombianos se encuentran habilitados para votar, de acuerdo a la Registraduría nacional.

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Los colombianos residentes en el sur de la Florida podrán votar en el Museo de Coral Gables, al frente del Consulado Colombiano de Miami (285 Aragon Avenue, Coral Gables, Miami 33134), de viernes a domingo de 8 a.m. a 4pm.).

En caso que ninguno de los 14 candidatos inscritos para la contienda electoral supere el 50% de los votos en la primera vuelta, habrá un balotaje entre los dos candidatos que hayan alcanzado la mayor cantidad de votos.

Pese a que hay 14 candidatos, las mediciones realizadas por las encuestadoras destacan a tres favoritos en la primera vuelta: el candidato de ultraizquierda Iván Cepeda, del partido Movimiento Político Pacto Histórico, apoyado por el presidente Gustavo Petro, con el 39.2% de los votos; y los derechistas Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, apoyado por el expresidente Alvaro Uribe, con el 28.3%; y Abelardo de la Espriella, del partido Defensores de la Patria, con el 24.5%.

Si se hace realidad esta encuesta, realizada entre 1,860 personas del 22 al 25 de mayo pasados, con un margen de error del 2,3% y un nivel de confianza del 95%, Cepeda y Valencia avanzarían a la segunda vuelta, y De la Espriella quedaría fuera.

En la segunda vuelta, las cosas cambian de manera dramática y Valencia pasa al primer lugar con el 45.6% de las preferencias contra 40.3% de Cepeda.

La lectura que dan los entendidos a esta situación es que la mitad del país habilitado para votar favorece las políticas de libre mercado y las ideas de derecha, y esos votos se dividen en primera vuelta entre Valencia y De la Espriella.

Mientras en la ronda decisiva se unen los partidos de derecha y desplazan a la ultra izquierda.

Un país empeñado

Los analistas aseguran que medidas populistas del presidente Petro durante su mandato le permiten cosechar votos en los niveles más deprimidos de la sociedad colombiana.

Petro subió en alrededor de un 25% el salario mínimo, que ahora bordea los 600 dólares mensuales. También mantiene subsidios altos y la mayoría de esas medidas han sido adoptadas con préstamos. Además ha crecido la masa monetaria de una manera descontrolada y los efectos de esta supuesta generosidad van a empezar a sentirse cuando llegue la hora de pagar las deudas.

El expresidente Iván Duque denunció en la revista Semana de Colombia que Petro y sus seguidores lo único que pretenden es perpetuarse en el poder, a la manera de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Los 14 candidatos a la presidencia de Colombia

  1. Clara Eugenia López Oregón, Partido Esperanza Democrática
  2. Oscar Lizcano Arango, Coalición F.A.M.I.L.I.A.
  3. Raúl Botero Jaramillo, Romper el Sistema
  4. Miguel Uribe Londoño, Partido Demócrata Colombiano
  5. Sondra Macollins Garvin SM, la Abogada de Hierro
  6. Iván Cepeda Castro, Movimiento Político Pacto Histórico
  7. Abelardo Gariel de la Espriella, Defensores de la Patria
  8. Claudia López Hernández, Con Claudia Imparables
  9. Paloma Valencia Laserna, Partido Centro Democrático
  10. Sergio Fajardo Valderrama, Partido Político Dignidad & Compromiso
  11. Roy Barreras Montealegre, Partido Político La Fuerza
  12. Gustavo Matamoros Camacho, Partido Ecologista Colombiano
  13. Luis Murillo Urrutia, Luis Gilerto Soy Yo
  14. Carlos Caicedo Omar, Caicedo.

FUENTE: Por Luis F Sánchez

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