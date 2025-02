"Nunca encontrarán un presidente (como Pedro Sánchez) con más codicia y menos escrúpulos"

VENEZUELA España rehúsa participar en la toma de posesión de Maduro, cuya victoria no reconoce

Incluso quienes no desean escucharla la admiran por su vigoroso discurso, siempre contrapuesto frente al populismo y el nacionalismo, tanto de España como del exterior.

A diferencia de otros países, donde el electorado elige directamente presidentes, en España existe democracia parlamentaria y los españoles votan partidos políticos en vez de líderes.

Con la afluencia de varios partidos nacionales, el grupo político que más votos obtenga, o no, contaría con más legisladores, pero tiene que sumar ‘apoyos’ de otras agrupaciones por medio de concesiones para alcanzar al menos 175 votos parlamentarios necesarios. Por ello surgen las ‘negociaciones’ y las desavenencias de un lado y el otro.

Independientemente de quien esté al frente del Gobierno y la oposición, España forma parte del mundo occidental democrático y grandes potencias económicas, y hay un interés genuino, tanto en América Latina, como en Estados Unidos y Europa, por el acontecer socio político y cultural del país ibérico.

La influencia histórica de España en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, es latente a través del idioma español, la presencia cultural y la fundación de grandes pueblos y ciudades.

Durante la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a Miami, para recibir el Premio Interamericano de Prensa Dr. Horacio Aguirre que otorga el Instituto Interamericano para la Democracia, DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo la oportunidad de conversar con la diputada española.

-El gobierno de Pedro Sánchez continúa otorgando concesiones a los partidos separatistas catalanes para mantener sus votos en la Legislatura y afincarse en el poder por medio de una coalición de varias agrupaciones políticas. ¿Peligra España?

Hay una famosa frase que dice que España es la nación más poderosa del mundo porque los españoles llevan intentando destruirla 500 años y no lo consiguen. Con lo cual Pedro Sánchez y sus aliados separatistas tampoco van a conseguirlo. Otra cosa es que la democracia española esté seriamente en riesgo y lo está. Estamos viviendo un proceso de mutación, de una democracia plena a una democracia fallida. Y ese proceso lo encabeza Pedro Sánchez.

-El uso de un cargo público para obtener ganancias deshonestas es un patrón que se repite. Las leyes existen, pero qué más puede hacer el sistema judicial español, inclusive el PP y el PSOE, para prevenir y combatir la corrupción que tanto molesta a la ciudadanía española.

El sistema judicial español está haciendo lo que debe para luchar contra la corrupción en España. De hecho, jueces muy valientes están investigando a la mujer, el hermano y la mano derecha del presidente del Gobierno, a pesar de las brutales presiones para que no lo hagan. Pedro Sánchez ha emprendido una impúdica campaña de linchamiento y deslegitimación de la Justicia. Sus socios llaman fascistas a los jueces; sus ministros acusan al Tribunal Supremo de prevaricar —es decir, de delinquir—; y su partido ha presentado una reforma legal para garantizarle la impunidad. Estamos ante una involución gravísima. Ante un proceso de mutación de democracia plena a fallida. Sánchez necesita deslegitimar a la Justicia de forma preventiva. Para eso recurre a una típica maniobra populista: enfrentar al pueblo con los jueces, enfrentar a la democracia con la ley. Como si pudiera haber democracia sin ley, como si el Estado de derecho pudiera someterse a votación.

-El PSOE trata de alargar la Legislatura y no es fácil conseguir suficientes apoyos en las Cortes para sacarlo del poder. ¿Hay posibilidad de que una moción de censura fructífera proceda o forzar a Sánchez a convocar elecciones?

No veo una moción de censura. No dan los números [apoyos en el Congreso] ni los perfiles. El socio decisivo del Gobierno es un prófugo de la Justicia [Carles Puigdemont], al que le conviene que Sánchez siga en el poder. Nunca encontrarán a un presidente con más codicia y menos escrúpulos. Lo que tenemos que hacer es ahormar una poderosa alternativa política que concite el apoyo entusiasta y mayoritario de los españoles en las urnas.

-La vivienda sube de precio, principalmente en las grandes ciudades. Según datos recogidos por el Banco de España, los españoles destinan más del 40% de la renta individual al gasto en alquiler de vivienda. ¿Cuál es el proyecto del PP para aliviar esta situación?

Hay un proyecto presentado por el Partido Popular. Esencialmente lo que tenemos que hacer es incrementar la oferta. Hay un problema evidentemente, un exceso de demanda y una deficiente oferta, y lo que tenemos que trabajar es por incrementar la oferta. Asegurarnos también que la seguridad jurídica es total para quien alquile un piso [vivienda] y, por tanto, haya más pisos [viviendas] disponibles, sobre todo para los jóvenes, para poder acceder a ellos.

- ¿Cómo percibe las relaciones entre España, incluso también Europa, y el nuevo gobierno de Estados Unidos?

El señor Pedro Sánchez hace más oposición a [Donald] Trump que a [Nicolás Maduro], con eso le digo todo. Y, sin embargo, yo estoy convencida de que España debe tener una extraordinaria relación con los Estados Unidos y con el conjunto de América Latina, que tenemos que triangular la relación Estados Unidos-América Latina y Europa, y que España está en el centro de ese triángulo, cuyos tres vértices son los que les menciono: Europa, Estados Unidos y América Latina. Esa es la vocación profunda e internacional de España, ser de puente y de articulador de esa conexión, luchando por la democracia y la libertad en América Latina, que es algo que el actual gobierno español no está haciendo, sino que está haciendo todo lo contrario. Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los principales cómplices de la usurpación de Nicolás Maduro el 10 de enero.

-España tiene una asignatura pendiente con la democracia en América Latina: Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿Cuál es el proyecto del Partido Popular?

La lucha profunda y sin cuartel en defensa de la democracia y la libertad en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en toda la región, y no solamente por el bien de los ciudadanos que viven en esas regiones, sino también por nosotros mismos. Esta es una lucha universal que tiene que ver con la defensa de la democracia liberal en Occidente y con lo que nosotros somos. Y por eso yo llevo muchos años dando la batalla por las libertades en Venezuela, por la defensa de la democracia y su restitución en Cuba, y todo está profundamente vinculado. Y no solo eso, sino que desde aquí aprovecho para animar al nuevo gobierno americano, la administración Trump, para que haga honor a sus compromisos, y que los compromisos adquiridos con la población de Cuba, la población de Venezuela, en defensa de su democracia y sus libertades, sean honrados como se merecen, y que no caigan en atajos, ni en contemplaciones, ni en negociaciones.

-A pesar de las diferencias políticas entre PP y VOX, se habla de la posibilidad de una coalición para enfrentar al PSOE. ¿Qué hay de eso?

No que se habla de una coalición. Se habla de que hay un mal mayor en España, que es Pedro Sánchez. Y que los que queremos defender la democracia y el marco constitucional, el pacto constitucional nacido en 1978, nos tenemos que unir para protegerlo, y eso significa dejar de lado diferencias, que pueda haberlas, y que las habrá siempre, entre partidos o personas o, en fin, movimientos distintos, y anteponer a eso el bien común.

-Terminemos la entrevista con un tema de color. España es el segundo país más visitado del mundo. Eso dice mucho de cuanto el turismo internacional aprecia la cultura española. ¿Son los españoles conscientes del valor histórico-cultural que poseen?

Es una buena pregunta. Yo creo que muchos españoles caen en una vieja tendencia española a la autoflagelación e inlcuso el auto odio. Yo soy historiadora, y en textos del siglo XVI y XVII ya aparecía y asomaba ese auto odio, esa especie de autoflagelación española. Hay una definición célebre de [Antonio] Cánovas [Presidente del Consejo de Ministros de España, 1895 – 1897], que le preguntaron una vez cómo definir a un español en la Constitución, y él dijo, refunfuñando, “español es aquel que no puede ser otra cosa”. Y eso da una medida de hasta qué punto los españoles no son conscientes del extraordinario país que tienen. Y yo creo que hace falta una reivindicación alegre, potente y buen humorada de lo que es España.