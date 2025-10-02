jueves 2  de  octubre 2025
JUSTICIA

Juez pide juicio separado por corrupción para la esposa del presidente del Gobierno español

Desde abril de 2024, Begoña Gómez, quien siempre ha negado cualquier irregularidad, es objeto de una investigación por corrupción y tráfico de influencias

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

AFP ARCHIVO

MADRID.- El juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, propuso este jueves enjuciarla ante un jurado popular por corrupción y tráfico de influencias, en un nuevo revés para el dirigente socialista.

El juez Juan Carlos Peinado, quien ordenó otro juicio contra Begoña Gómez la semana pasada por presunta malversación de fondos, indicó en un fallo que su investigación preliminar justificaba un juicio por sospechas de corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida y ejercicio ilegal de una profesión.

Desde abril de 2024, Gómez, quien siempre ha negado cualquier irregularidad, es objeto de una investigación por corrupción y tráfico de influencias.

Gómez, quien dirigió hasta el año pasado un máster de gestión, es sospechosa, según el magistrado, de haber utilizado en su beneficio el cargo de su marido para obtener financiamiento, en particular del empresario Juan Carlos Barrabés.

El juez también propone juzgar a Barrabés y a una asistente de Gómez por los mismos delitos.

Los tres han sido citados el lunes por Peinado para notificarles su decisión.

A lo largo de su investigación, Peinado ha ido ampliando la lista de delitos que sospecha que Gómez cometió. También la señala de apropiarse indebidamente de un software creaNo vado para la universidad en la que trabajaba y el ejercicio ilegal de una profesión.

Esta causa provocó un fuerte pulso entre la fiscalía, que pidió cerrarla, y el juez, y generó irritación en Pedro Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días en abril de 2024 al debatirse sobre si renunciaba, lo que al final no hizo.

La semana pasada, Peinado ya había solicitado enjuciar ante jurado popular a Gómez por malversación de fondos públicos, una decisión que ella recurrió.

Peinado considera que una funcionaria contratada por la oficina de la Presidencia trabajó para Gómez en sus actividades privadas cuando dirigía su máster de la Universidad Complutense de Madrid.

Además de su esposa, varias personas del entorno de Pedro Sánchez están en la mira de la justicia, comenzando por su hermano, quien será juzgado próximamente por tráfico de influencias.

"El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad (...) y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes", aseveró la semana pasada Sánchez, que en septiembre acusó a algunos jueces de estar "haciendo política".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
