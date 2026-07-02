jueves 2  de  julio 2026
CLIMA

Ola de calor azota el este de EEUU, antes del fin de semana festivo del 4 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a su vez que el índice de calor —que mide la sensación térmica combinando la temperatura y la humedad— podría llegar hasta 46 °C en la región del Atlántico Medio

Calor sofocante en las calles de Miami.

Calor sofocante en las calles de Miami.

D. C.

NUEVA YORK.- Millones de estadounidenses sufren un calor y una humedad sofocantes este jueves, mientras se prevé que temperaturas peligrosas afecten extensas zonas densamente pobladas durante el fin de semana festivo del 4 de julio.

La ola de calor que ha estado azotando el Medio Oeste de Estados Unidos comenzó a intensificarse en el noreste.

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El Servicio Meteorológico Nacional advierte de "una peligrosa" ola de calor que azota a EEUU

Se prevé que las temperaturas superen los 38 ºC en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió a su vez que el índice de calor —que mide la sensación térmica combinando la temperatura y la humedad— podría llegar hasta 46 °C en la región del Atlántico Medio.

El calor intenso generaba especial preocupación debido a las celebraciones del 4 de julio, que incluyen numerosas actividades al aire libre como barbacoas y espectáculos de fuegos artificiales.

La canícula coincide también con una serie de partidos de la Copa del Mundo durante el fin de semana.

"Este nivel de calor inusual y prolongado, con poco o ningún alivio durante la noche, afecta a cualquier persona que no cuente con sistemas de refrigeración eficaces o una hidratación adecuada", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional.

No se prevé que las temperaturas nocturnas en el Noreste desciendan por debajo de los 27 grados Celsus.

Las autoridades de todo el país instaron a la población a permanecer en interiores —especialmente durante las horas de más calor de la tarde—, a estar pendientes de sus vecinos, a beber más agua de lo habitual y a buscar lugares con aire acondicionado si no disponen de él en sus hogares.

Nueva York destinó cientos de edificios públicos como centros de refrigeración, amplió el horario de las piscinas públicas, movilizó voluntarios para supervisar a los residentes vulnerables y habilitó estaciones de enfriamiento equipadas con ventiladores de nebulización y toallas húmedas.

Este jueves, muchos neoyorquinos que paseaban a sus perros salieron temprano, antes de que las temperaturas se volvieran insoportables y el asfalto caliente supusiera un riesgo para sus mascotas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó en redes sociales que la "red eléctrica está trabajando al máximo para mantenernos frescos".

Pidió además que el aire acondicionado se ajustara a 25 °C, una recomendación que —al igual que ocurrió con muchos de sus predecesores que hicieron peticiones similares— le valió críticas en las redes sociales.

Algunos ciudadanos instaron a la ciudad a apagar primero las brillantes luces de Times Square.

- Preocupación por la red eléctrica -

La ciudad de Chicago, en el Medio Oeste, también se preparaba ante una posible sobrecarga de la red eléctrica.

"Ajuste el termostato a la temperatura más alta que resulte segura y cómoda", instó la compañía eléctrica ComEd a sus usuarios, al tiempo que reclamó posponer el uso de lavadoras, lavavajillas y cargadores de vehículos eléctricos hasta después del anochecer.

Las olas de calor más frecuentes, duraderas e intensas son una de las señales más claras del cambio climático.

Europa también se ha visto gravemente afectada recientemente por la canícula.

Las temperaturas medias globales de la superficie han aumentado aproximadamente 1,4 ºC por encima de los promedios preindustriales en todo el planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano, impulsado principalmente por la quema de combustibles fósiles.

Las condiciones de "domo de calor" que se registran esta semana en Estados Unidos ocurren cuando los sistemas de alta presión atrapan el aire cálido, tal como lo hace la tapa de una olla.

La Copa del Mundo de fútbol, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, incluye por primera vez pausas de hidratación obligatorias de tres minutos para los jugadores.

Toronto, donde se prevé que las temperaturas alcancen los 34 °C este jueves, canceló, debido al calor y la humedad extremos, un evento público para ver el partido entre Portugal y Croacia.

FUENTE: Con información de AFP

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