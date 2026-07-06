Nueva Jersey registra 25 fallecidos por la ola de calor

La gente intenta refrescarse en Newark, Nueva Jersey, mientras los residentes de Nueva Jersey y gran parte del noreste experimentan ola de calor.

NUEVA YORK.- L as autoridades del estado de Nueva Jersey confirmaron que han registrado 25 fallecimientos relacionados con la ola de calor, que dejó temperaturas máximas de unos 38 grados, intensificadas por la humedad antes de subsistir en las últimas horas.

Una portavoz del Departamento de Salud de Nueva Jersey dijo al medio digital NJ.com que la cifra de fallecidos se había elevado a 25, seis más respecto a los registrados el sábado por la tarde, y advirtió que pueden ser más.

El jefe de esa agencia estatal, Raynard E. Washington, divulgó ayer a los medios locales que la mayoría de muertes ocurrieron en el centro y el norte del estado, y los fallecidos eran personas que no tenían aire acondicionado en sus casas, mientras que otras fueron halladas en la calle o en vehículos aparcados.

"Hemos empezado a ver lo que creemos que son muertes relacionadas con el calor tan pronto como el jueves" pasado, detalló Washington, que advirtió que "el calor es serio".

Nueva Jersey ha sido uno de los estados afectados por la ola de calor extremo que ha azotado especialmente al este de Estados Unidos durante el fin de semana largo y festivo del 4 de julio, Día de la Independencia, en el que se celebraban numerosos eventos también por el 250 aniversario de la fundación del país.

Ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington registraron temperaturas récord de 38 y 39 grados centígrados, con una sensación térmica aún mayor, y las autoridades decidieron cancelar o modificar algunos eventos, en medio de declaraciones de emergencia por el calor y el despliegue de centros de refrigeración.

Según NBC, hasta ahora se han registrado otros tres fallecimientos relacionados con el calor en otros estados, por lo que en total son 28.

Una persona falleció en Cook County (Illinois) por una enfermedad cardiovascular agravada por el estrés del calor; un hombre de 74 años murió por exposición al calor en Hinds County (Mississippi), y una mujer de 83 pereció en una localidad cerca de Nueva Orleans (Luisiana) también por las altas temperaturas, cita ese medio.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo las advertencias por calor en buena parte del país este domingo, pero de cara al fin de la jornada alertó de tormentas que pueden causar inundaciones súbitas en el noreste y el Atlántico Medio a medida que bajan las altas temperaturas.

FUENTE: Con infomación de EFE