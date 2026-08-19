Ola de temblores en provincia de España genera incertidumbre en la población

Los granadinos en la calle por miedo a nuevos terremotos. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). Un nuevo y fuerte terremoto ha vuelto sacudir este martes Granada y su área metropolitana a las 10,37 horas y ha sido ampliamente sentido por la población. La medición revisada realiazada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), apunta a un terremoto superficial, de magnitud de 4,7 y epicentro leer más en Gójar, en el que sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14.

Un temblor de magnitud 4,8 provocó este martes grietas en paredes y caídas de cascotes en Granada, donde tres personas resultaron heridas y las autoridades cerraron por precaución la Alhambra, días después de que un sismo más fuerte sacudiera esta ciudad del sur de España.

El nuevo sismo se produjo a las 08H38 GMT con epicentro en la localidad de Alhendín, 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional.

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El terremoto fue el más fuerte de una serie de movimientos que remecieron la zona el martes por la mañana, llevando a los residentes a salir de edificios y precipitarse a las calles.

El temblor obligó a evacuar a los turistas que visitaban la Alhambra, que está "en revisión tras la actividad sísmica", explicó en X el patronato del popular conjunto monumental.

Como medida de "prevención con los visitantes y trabajadores", la Alhambra "permanecerá cerrada esta tarde", agregó la agencia, que se encarga de la gestión y conservación del monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

Más tarde, Antonio Sanz, el consejero de Emergencias del gobierno regional de Andalucía, informó que la inspección visual no mostró ningún daño estructural significativo.

"Se han identificado algunas situaciones muy localizadas de elementos no estructurales", afirmó en una rueda de prensa y especificó que se trata de elementos decorativos, de yesería.

Tres personas quedaron con heridas leves, entre ellas una niña que fue trasladada al hospital, indicó Sanz.

La autoridad regional descartó que haya "daños estructurales muy graves" en las viviendas.

Los servicios de emergencia señalaron que recibieron más de 500 llamadas para informar de grietas, caídas de escombros y otros incidentes, entre ellos una docena de solicitudes de asistencia médica, principalmente por ataques de ansiedad.

Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.

"Se cayó todo, fue espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, trabajadora en un laboratorio, que se encontraba en un supermercado de Granada cuando se produjo el terremoto.

El Ayuntamiento de Granada ordenó por precaución el cierre de todos los edificios municipales, excepto aquellos que prestan servicios esenciales y de emergencia.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, instó a la población a quedarse en casa "y evitar, sobre todo, si se produce alguna repetición, algún temblor, el salir y situarse en la línea de los edificios".

Este temblor se produce después de que otro de magnitud 5,0 despertara a los vecinos de Granada pasada la 01H00 del sábado.

En los últimos dos meses han ocurrido varios terremotos que han disparado las alarmas en el mundo entero. El 24 de junio dos intensos terremotos sacudieron el norte de Venezuela dejando un saldo de más de 6 mil 400 muertos, otro en Colombia que hasta el momento ha dejado un salgo de más de 300 fallecidos y otro en Indonesia. En todos los casos, los sismos superaron los 7 grados.

FUENTE: Con información de Europa Press