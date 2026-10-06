martes 6  de  octubre 2026
LETRAS

La escritora portuguesa Aida dos Santos, Premio Nacional de Ensayo 2026 de España

El jurado eligió la obra para este premio, dotado con 30.000 euros, por "su enriquecedora, osada y original forma de abordar la realidad

Publicación que aparece en el perfil de Instagram de la escritora Aida dos Santos.&nbsp;

Publicación que aparece en el perfil de Instagram de la escritora Aida dos Santos. 

Captura de pantalla/ IG @aida2santos

MADRID.- La escritora Aida dos Santos (Algarve, 1992) fue galardonada este martes con el Premio Nacional de Ensayo 2026, concedido por el Ministerio de Cultura de España, por su obra 'Hijas del hormigón: historia de clasismo, sexismo y violencia en las periferias españolas'.

El jurado eligió la obra para este premio, dotado con 30.000 euros, por "su enriquecedora, osada y original forma de abordar la realidad de aquellas que, desde la periferia, sostienen los sectores esenciales de nuestro tejido social y económico".

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Según una nota de prensa del Ministerio de Cultura, el jurado calificó la obra como un "ensayo encarnado y necesario que nos interpela directamente como sociedad, invitándonos con urgencia al análisis de una problemática que, aun siendo de total actualidad, es sistemáticamente ignorada".

Asimismo, el jurado destacó que el texto "combate los miserabilismos y la visión tradicionalmente masculina de la clase obrera".

De esta manera, dice el fallo, "la obra convierte los testimonios individuales de las trabajadoras del extrarradio en una profunda reflexión colectiva que pone de manifiesto la intersección entre racismo, clasismo, violencia y sexismo en las lógicas de exclusión contemporáneas".

Aida dos Santos es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), técnica de investigación social aplicada y analista de datos.

En dos ocasiones ha ganado el Premio CEDEJEM en ensayo europeo. Además, ha colaborado en varios medios de comunicación.

El premio reconoció en su pasada edición a Remedios Zafra, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Joan-Carles Mèlich Sangrà, Ramón Andrés, Irene Vallejo, Alfredo González-Ruibal, Xosé Manuel Núñez Seixas, María Jesús Lama, Gonzalo Pontón o Adela Cortina.

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