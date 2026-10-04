domingo 4  de  octubre 2026
LETRAS

Omar Sixto presenta en el Parlamento Europeo un libro sobre la transformación de la economía cubana

El escritor e historiador cubano presenta este 5 de octubre en Bruselas Se acabó la diversión, una investigación sobre el tránsito del capitalismo al socialismo en Cuba entre 1959 y 1965

Presentación de Se acabó la diversión, de Omar Sixto.&nbsp;

Presentación de Se acabó la diversión, de Omar Sixto. 

Cortesía
Por JAVIER MORALES

El escritor e historiador cubano Omar Sixto presenta este lunes 5 de octubre en el Parlamento Europeo su libro Se acabó la diversión. La economía cubana: el salto del capitalismo al socialismo (1959-1965), una investigación que examina las transformaciones económicas, políticas y sociales emprendidas durante los primeros años del régimen instaurado por Fidel Castro.

La presentación tendrá lugar a las 6:30 p.m. en la sala WEISS N 3.2 del Parlamento Europeo, como parte del evento “Cuba, final de trayecto”. Junto a Sixto participarán el eurodiputado español Hermann Tertsch, de VOX y vicepresidente de Patriots for Europe, y la escritora cubana exiliada Zoé Valdés.

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Sixto sitúa en 1959 el inicio de un proceso que alteró profundamente la estructura económica y social de Cuba y que, según sostiene, permite comprender buena parte de la realidad que atraviesa actualmente la isla.

Resultado de más de tres décadas de investigación, Se acabó la diversión plantea que el deterioro cubano no fue simplemente consecuencia de errores acumulados con el paso de los años, sino de una reconfiguración deliberada del país iniciada desde las primeras decisiones adoptadas por el nuevo poder revolucionario.

“Los puntos más importantes, por puntos se narra, por ministerio, por rama de la economía, qué fue lo que iban haciendo ellos, destruyendo total, tratando de llegar al poder totalitario. ¿Qué fue lo que lograron?”, expresó Sixto sobre el contenido de la obra.

El libro reconstruye el período comprendido entre 1959 y 1965 siguiendo las diferentes ramas de la economía y las instituciones cubanas, con el propósito de mostrar cómo se produjo el tránsito desde una economía esencialmente capitalista hacia un sistema socialista centralizado.

La presentación de Se acabó la diversión se realizará este lunes 5 de octubre, a las 6:30 p.m., en la sala WEISS N 3.2 del Parlamento Europeo, en el marco del encuentro “Cuba, final de trayecto”.

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