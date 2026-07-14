martes 14  de  julio 2026
Política

Oposición italiana pide la dimisión de Meloni tras su primera derrota por la ley electoral

El Parlamento rechazó por un voto de diferencia una enmienda presentada por el Gobierno de Meloni sobre las listas electorales, en el primer día de tramitación de la reforma legislativa

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA — Los partidos de la oposición italiana en bloque han exigido este martes la dimisión de la primera ministra, Giorgia Meloni, después de perder una importante votación parlamentaria sobre su reforma de la ley electoral.

La Cámara de los Diputados, la Cámara Baja del Parlamento italiano, rechazó por un voto de diferencia una enmienda presentada por el Gobierno de Meloni sobre las listas electorales, en el primer día de tramitación de la reforma legislativa.

Lee además
La presencia de médicos venezolanos en el sistema sanitario italiano —y su participación ahora en la misión humanitaria a Venezuela— no es un episodio aislado
AYUDA

Médicos italo-venezolanos vuelan a Venezuela en la misión humanitaria del gobierno italiano
Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.
BRASIL

Gobierno de Lula ve "riesgo de operaciones militares" de EEUU en su territorio contra bandas

Esto implica que el Ejecutivo ha perdido la mayoría parlamentaria en el debate de esta enmienda y que numerosos parlamentarios de derechas votaron en contra de su bancada.

El resultado fue celebrado por la oposición y sus líderes: la secretaria del Partido Demócrata, Elly Schlein; el presidente del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, y los coordinadores de Alianza Verde e Izquierdas, Angelo Bonelli y Nicola Fratoianni, entre otros.

Una vez terminada la sesión parlamentaria, todos ellos se congregaron a la puerta del romano Palacio de Montecitorio, sede de la Cámara de los Diputados, para emplazar a Meloni a abrir una crisis de Gobierno ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella.

Proyecto de ley sacude la política

La mandataria, como varios de sus predecesores en el pasado, trata de reformar la ley electoral y ha acelerado su tramitación antes de la pausa estival y al inicio del último año de legislatura.

Se trata de un texto muy importante para ella que ha sacudido la política en estos días, suscitando el 'no' de la oposición en bloque y algunas dudas entre sus propios socios de coalición, la conservadora Forza Italia y la ultraderechista Liga.

Estas diferencias dentro de la alianza derechista de Meloni han sido confirmadas con la votación de hoy, ya que el resultado revela que numerosos parlamentarios de la bancada gubernamental rechazaron la reforma amparados por el sistema de voto anónimo. En el argot político italiano a estos se los conoce como 'francotiradores'.

La reforma electoral tiene como objetivo, según sus impulsores, dar mayor estabilidad a los gobiernos futuros y para ello, su principal novedad es la introducción de un 'premio de escaños' a la lista o coalición que logre alcanzar el 42 % de votos en unos comicios.

Enmiendas

Sin embargo, nada más llegar a la Cámara de los Diputados, el texto ha recibido 200 enmiendas.

La que ha supuesto esta derrota de Meloni proponía candidaturas con cabezas de lista blindadas y el resto de candidatos sujetos a la preferencia de los electores. Los socios minoritarios del Gobierno habían aceptado esta medida a última hora y con titubeos.

Una hora después de conocerse el resultado, la primera ministra se limitó a reconocer en sus redes sociales que en el seno de su propia coalición "hace falta una reflexión", ya que "han faltado algunos votos".

Además, reivindicó que su intención era permitir a los electores elegir a sus propios parlamentarios después de 30 años de listas cerradas y criticó a la oposición por "exultar como si hubiera ganado un Mundial" tras esta votación.

La Cámara de los Diputados deberá proseguir previsiblemente con el debate de la reforma y, una vez sea aprobada en su conjunto, pasar al Senado para completar su tramitación.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo

"Por primera vez vemos intento de cooperación serio entre el Líbano e Israel", dice analista Luis Fleischman

EEUU intensifica bombardeos contra Irán y restablece bloqueo naval

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres
Alemania

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres

El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, hace un gesto de triunfo mientras vota en un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
COLOMBIA

Abelardo De la Espriella elimina varias agencias de la Presidencia y pone fin al comisionado de paz

Logo JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos.
SISTEMA FINANCIERO

Bancos JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup aumentan sus ganancias

Julio Ponce director de la Agencia de Vivienda de Hialeah. 
TENER UN TECHO

Hialeah abre solicitud de vales de ayuda al alquiler de la Sección 8

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 14 de julio de 2026 en Washington, DC.
EEUU

Trump amenaza con atacar plantas de energía de Irán la próxima semana si no hay acuerdo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Investigadores del FBI trabajan en la escena de un supuesto tiroteo que involucra al ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.
Investigación

ICE ordena a sus agentes suspender temporalmente los controles de tráfico tras muerte de dos migrantes

El centrocampista español Mikel Merino (n.º 06), el delantero Víctor Muñoz (n.º 25), el delantero Ferran Torres (n.º 07), el delantero Mikel Oyarzabal (n.º 21) y el centrocampista Rodri (n.º 16) celebran la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España
Fútbol

España maniata a Francia y vuelve a una final mundialista 16 años después

Policías conversan junto a un coche patrulla en La Habana, Cuba el 11 de julio de 2026.
Cansancio e impotencia

Cuba sufre el tercer apagón nacional en menos de diez días, una crisis en ascenso

Imagen del USS Abraham Lincoln.
OFENSIVA

EEUU intensifica bombardeos contra Irán y restablece bloqueo naval