lunes 29  de  diciembre 2025
Israel

Parlamento israelí aprueba ley que prohíbe suministro de electricidad y agua a inmuebles de agencia de la ONU

La ley exige a los proveedores de electricidad y agua que desconecten los servicios a instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), y bloqueen sus comunicaciones y servicios bancarios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), se dirige al parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV — El Parlamento israelí dio 'luz verde' este lunes en tercera lectura a una legislación que prohíbe el suministro de electricidad o agua a instalaciones que sean propiedad de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

La legislación, aprobada por 59 votos a favor y siete en contra, exige a los proveedores de electricidad y agua que desconecten los servicios de las instalaciones de la UNRWA y bloqueen sus comunicaciones, así como sus servicios bancarios o financieros al organismo, reseña el diario 'The Times of Israel'.

La medida es una enmienda a dos proyectos de ley aprobados ya en octubre de 2024 que prohibían a la UNRWA operar tanto en territorio israelí como en los Territorios Palestinos Ocupados, revocando así un texto de 1967 que sirvió de base para sus actividades.

La legislación aprobada este lunes también permite al Gobierno liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apoderarse de propiedades en Maalot Dafna y Kafr Aqab, en Jerusalén, que habían sido arrendadas a UNRWA y utilizadas como oficinas, "sin necesidad de iniciar procedimientos legales o administrativos".

Israel acusa a la UNRWA de colaborar con los terroristas de Hamás y ha divulgado videos en que militantes islamistas armados circulan en los vehículos de la agencia de la ONU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Defensa_Israel/status/1790467519402119216&partner=&hide_thread=false

"Una afrenta directa" al mandato de la ONU

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, rechazó este lunes la aprobación en el Parlamento israelí de una propuesta de ley, una decisión que ha descrito como "una afrenta directa" al mandato de la Asamblea General de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

De acuerdo con Lazzarini, el texto constituye "una clara violación de las obligaciones del Estado de Israel en virtud del Derecho Internacional" y "supone un nuevo revés para el sistema multilateral".

Pese a las evidencias presentadas por Israel, Lazzarini dice que la medida "forma parte de una campaña sistemática y continua para desacreditar a UNRWA y, por lo tanto, obstruir el papel fundamental que desempeña la Agencia en la prestación de asistencia y servicios para el desarrollo humano a los refugiados de Palestina. Servicios que, según la CIJ, son esenciales para cumplir con el compromiso de la ONU con los derechos del pueblo palestino, incluido su derecho a la autodeterminación".

En este sentido, alega que, "si Israel cuestiona las acciones de UNRWA, debe remitir el asunto a los órganos deliberantes de la ONU y solicitar una decisión definitiva de la CIJ", en lugar de acometer "una falta de respeto a los procedimientos esenciales" del sistema de Naciones Unidas.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

