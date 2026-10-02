viernes 2  de  octubre 2026
ESPECIAL

La nueva etapa

Un grupo de empresarios invierte en El Adelantado para preservar su legado como medio independiente, apostando por la digitalización y la racionalización de costos.

Segovia esuna ciudad histórica en la región de Castilla y León, en el centro de España., situada a unos 90 km al norte de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama

Segovia esuna ciudad histórica en la región de Castilla y León, en el centro de España., situada a unos 90 km al norte de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama

Cortesía El Adelantado de Segovia
El acto del diario El Adelantado será en el castillo el Alcázar&nbsp;

El acto del diario El Adelantado será en el castillo el Alcázar 

Cortesía El Adelantado de Segovia
Diario las Américas | IBÉYISE PACHECO
Por IBÉYISE PACHECO

José Manuel de Riva Zorrilla, ingeniero industrial ligado al mundo de las tecnologías, ha impulsado la incorporación al proyecto de un grupo de empresarios segovianos procedentes de distintos sectores.

-Fue hace unos diez años, en un momento de profunda transformación del modelo de negocio de la prensa, cuando se planteó reforzar la estructura empresarial de El Adelantado.

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Era un tránsito difícil ante la reducción del mercado para la prensa en papel; asumí entonces la iniciativa de coordinar un grupo de empresarios interesados en incorporarse al proyecto y contribuir a asegurar su continuidad y su conexión con la sociedad civil segoviana.

Yo he estado por mucho tiempo en CEPIME la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa” y he tenido la posibilidad de ver de cerca cómo está la situación de las empresas, sobre todo las pequeñas, y realmente no la están pasando bien, muchas se han visto obligadas a cerrar. El grupo de empresarios representa aproximadamente 40 por ciento de la estructura societaria; somos de distintos sectores y actividades, desde el sector agrícola, pasando por la madera o industrias relacionadas con el vidrio.

Hay un Consejo Asesor que funciona como un Consejo Consultivo; no participamos en la dirección ni en el contenido del periódico. Nosotros no pautamos.

Escribimos artículos donde opinamos sobre temas de interés para un empresario, sin interferir en la política editorial, ni en temas políticos.

Nos centramos en las dificultades de las empresas para desarrollar su actividad y también en alguna información de carácter cultural que ayude a preservar el legado de Segovia, es decir, la tradición.

Cuando nosotros entramos necesitábamos estandarizar y bajar el coste, se ha racionalizado la plantilla de personal y se ha potenciado el canal online. El periódico tiene su web donde los lectores pueden acceder a un contenido de calidad, en un espacio que se ha potenciado comenzando a representar una fuente interesante de ingresos.

Nuestra participación en el periódico ha sido más altruista que otra cosa. No pretendemos ganar dinero con esa inversión porque la rentabilidad que logremos se va a invertir; queremos mantener ese legado de periódico independiente que tiene más de 100 años, como un medio independiente capaz de dar espacio a la realidad empresarial, económica, social y cultural de Segovia. La libertad de prensa es un elemento esencial de cualquier democracia y exige medios capaces de ejercer su función con independencia respecto de los poderes públicos y privados.

Mi labor como empresario para El Adelantado ha sido coordinar al grupo de empresarios que participa en el proyecto y contribuir a reforzar su dimensión empresarial y su conexión con distintos sectores productivos y también buscar patrocinadores y contenidos relacionados con la libre empresa, registrando también sus propios contenidos, con noticias relevantes sobre su funcionamiento e historia y así lograr ganar mayor interés en la audiencia del mundo productivo.

Nosotros apoyamos también difundir nuestros valores, la dificultad de tener una empresa y mantenerla, cómo proteger el legado; mucho patrimonio familiar desaparece en la segunda o tercera generación por distintos problemas que van desde asumir riesgos, cultura, financiación y apoyo. Y es que hoy en día meterse en una empresa no es fácil y los jóvenes muchas veces no quieren asumir ese rol porque significa para ellos riesgo e incertidumbre. Quieren un trabajo fijo que les pague bien, con mucho tiempo libre.

En lo personal, asumo la vida del empresario como defensa de una idea porque sin empresas no habría riqueza. El periódico cuenta además con una amplia red de colaboradores que participan de forma desinteresada y enriquecen sus páginas con análisis, opinión y conocimiento especializado. Lo hacen porque les gusta, porque quieren el periódico.

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