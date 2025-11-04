Portugal incauta 1,7 toneladas de cocaína en un semisumergible con tripulación venezolana

La incautación de fardos de cocaína se extiende más allá del Caribe

LISBOA. - Autoridades de Portugal interceptaron e incautaron una embarcación semisumergible en alta mar que transportaba 1,7 toneladas de cocaína hacia la Península Ibérica y arrestó a la tripulación integrada por cuatro personas de Venezuela , según reportes.

La Armada y la Policía Judicial portuguesas lograron frustrar la acción criminal del narcotráfico a través de la operación denominada El Dorado, ejecutada en forma conjunta con agentes de EEUU y Reino Unido.

La Policía Judicial informó en un comunicado que las investigaciones continúan “en cooperación con autoridades de otros países”, específicamente con la Administración para el Control de Drogas y el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur, ambos de EEUU y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.

Con esta operación conjunta, EEUU y países europeos muestran el avance de planes comunes de vigilancia y lucha contra el narcotráfico que representa un peligro a la seguridad global.

Operación contra el narcotráfico

La operación en la que también participó la Fuerza Aérea de Portugal se llevó a cabo luego de obtenerse información por parte del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas- Estupefacientes (MAOC-N), con sede en el país luso, de los planes de una organización criminal trasnacional.

Aunque el reporte no reveló el nombre de esta organización criminal, se sospecha del Cartel de los Soles que se vincula al régimen de Venezuela y actúa en conexión con la banda del crimen organizado trasnacional venezolana Tren de Aragua, quienes se dedican a introducir cocaína en EEUU y Europa.

La droga tenía como destino “varios países del continente europeo”, informó luego la Policía Judicial en el comunicado.

Los cuatro tripulantes venezolanos se encuentran bajo interrogatorios en el juzgado de instrucción de Ponta Delgada, São Miguel, en las Azores, aseguró la Policía Judicial a la agencia Lusa.

