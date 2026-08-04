martes 4  de  agosto 2026
COLOMBIA

Rey de España y siete presidentes latinoamericanos confirman asistencia a posesión de De la Espriella

Los presidentes que asistirán a la posesión en Cali son los de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Panamá, entre otros

Perú Rey Felipe VI en investidura de Keiko Fujimori
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El rey Felipe VI de España, siete presidentes latinoamericanos y un primer ministro han confirmado su asistencia el próximo viernes en Cali (suroeste) a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, informó el alcalde de esa ciudad, Alejandro Eder.

"Para la posesión del presidente De la Espriella ya han confirmado 10 delegaciones del más alto nivel", dijo Eder en un mensaje en sus redes sociales, el lunes.

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De acuerdo con el alcalde de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en la investidura estarán, además del rey de España, los presidentes de Argentina, Javier Milei; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; Chile, José Antonio Kast, y Honduras, Nasry Asfura.

Asimismo, El Salvador y Guatemala estarán representados por sus vicepresidentes, Félix Ulloa y Karin Herrera, respectivamente, en el acto del 7 de agosto.

También estarán el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisa, en representación del Reino de los Países Bajos, al cual pertenece esa isla caribeña, y el canciller de Brasil, Mauro Vieira, agregó Eder.

La investidura en Cali es inédita, porque es la primera vez en la historia reciente del país que un presidente jura el cargo fuera de Bogotá, y busca descentralizar el poder por deseo expreso de De la Espriella, quien aseguró anoche que será un acto austero en la Arena USC, un auditorio de la Universidad Santiago de Cali.

"Mi posesión, queridos compatriotas, para que estén tranquilos, será una ceremonia austera y será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", manifestó el mandatario electo en un mensaje a la nación por medio de sus redes sociales.

Canciller de Israel

A la investidura asistirá, además, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, país con el que el Gobierno de De la Espriella reanudará de inmediato las relaciones diplomáticas rotas en mayo de 2024 por el presidente colombiano Gustavo Petro, en rechazo a la guerra de Gaza.

El alcalde Eder no señaló si habrá representación de Venezuela, país con el que Petro normalizó las relaciones en septiembre de 2022, un mes después de asumir, tras varios años de rupturas y desentendimientos entre los dos países.

Eder tampoco precisó quiénes asistirán en representación de Perú, México y Estados Unidos. Pero, de este último país se espera una delegación de alto nivel dados los vínculos de De la Espriella con la administración republicana del presidente Donald Trump, quien lo apoyó reiteradamente durante la campaña electoral.

FUENTE: Con información de EFE

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