jueves 9  de  octubre 2025
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Papa León XIV advierte que el ejercicio del periodismo nunca puede considerarse un crimen

La información libre es pilar de las sociedades y por ello hay que defenderla y garantizarla, dijo el pontífice en su discurso en una conferencia con agencias

El Papa León XIV (der.) saluda a los fieles durante la misa del Jubileo de los Misioneros Digitales y los Influencers Católicos, celebrada por el cardenal filipino Luis Antonio Tagle en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 29 de julio de 2025.&nbsp; &nbsp;

El Papa León XIV (der.) saluda a los fieles durante la misa del Jubileo de los Misioneros Digitales y los Influencers Católicos, celebrada por el cardenal filipino Luis Antonio Tagle en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 29 de julio de 2025.   

Alberto PIZZOLI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DEL VATICANO.- En una invitación a reflexionar sobre la censura y las tecnologías de comunicación, el Papa León XIV reafirmó el derecho a la información y aseguró que el ejercicio del periodismo “nunca puede considerarse un crimen, sino que es un derecho que se debe proteger”, porque es el “pilar que sostiene nuestras sociedades”.

El pontífice defendió la información libre en su discurso en la 39ª Conferencia de la Asociación Internacional de Agencias de Noticias MINDS International, que realiza en el Vaticano, ante cientos de participantes.

Lee además
Esta foto, tomada y distribuida el 9 de mayo de 2025 por The Vatican Media, muestra al Papa León XIV durante una misa con cardenales en la Capilla Sixtina del Vaticano. 
VATICANO

Papa León XIV pide la libertad de todos los periodistas detenidos por decir la verdad
María Corina Machado envió un mensaje a Juan Pablo Guanipa, compañero de lucha y quien está en prisión por orden de Nicolás Maduro. Señaló que cuando Venezuela recupere la libertad, van a levantar al país  
VENEZUELA

María Corina Machado pide al papa León XIV interceder por la libertad de los presos políticos

“El mundo necesita información libre, rigurosa y objetiva”, destacó y basado en la historiadora y filósofa estadounidense Hanna Arend, recordó que “el sujeto ideal de un régimen totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino la persona para quien ya no existe diferencia entre lo verdadero y lo falso.

Información, bien público

Instó a proteger a la información como un bien público y a construir una alianza entre ciudadanos y periodistas, basada en el compromiso con la responsabilidad ética y cívica.

“Una forma de ciudadanía activa es respetar y apoyar a los profesionales y agencias que demuestran seriedad y verdadera libertad en su trabajo. Se crea así un círculo virtuoso que beneficia a la sociedad”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Pontifex_es/status/1976203733798211984&partner=&hide_thread=false

Periodismo con libertad

En el contexto de la guerras en el mundo, consideró “paradójico” que en plena era de la comunicación, las agencias de noticias y de comunicación "estén atravesando una crisis". Y, en consecuencia, también los consumidores de información que confunden menudo lo falso con lo verdadero, lo auténtico con lo artificial.

Ante ello, animó a los periodistas de agencias a ejercer la profesión periodística con entrega y ética, pues “están llamados a ser los primeros en llegar al campo, los primeros en informar”, aún con los riesgos que esto representa.

“No estamos destinados a vivir en un mundo donde la verdad ya no se distinga de la ficción”, expresó y se preguntó quién controla a la IA y los algoritmos que generan contenido a escala y velocidad nunca vistas”.

“La economía de las comunicaciones no puede ni debe separar su destino del intercambio de la verdad. La transparencia de las fuentes y la propiedad, la rendición de cuentas, la calidad y la objetividad son claves para restablecer el papel de los ciudadanos como actores clave del sistema, convenciéndolos de exigir información digna de tal nombre”, sostuvo en un nuevo mensaje a favor de la labor de los periodistas.

FUENTE: Con información red X Pontifex, Vaticanews

Temas
Te puede interesar

La Esquinita de Reme

Acuerdo entre Israel y Hamas, el primer paso hacia un desafío: el desarme en Gaza

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Avioneta en pleno vuelo, imagen referencial.
SUCESOS

Cae avioneta en los Everglades de Florida con dos personas a bordo

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
CONTROVERSIA

Myrka Dellanos comparte mensaje tras salida de Telemundo

Te puede interesar

Imagen satelital cortesía de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Subdivisión de Meteorología Regional (RAMMB) muestra el huracán Helene azotando el Caribe el 24 de septiembre de 2024.
¿Más huracanes?

El fenómeno climático "La Niña" está de vuelta, ¿cuál será el impacto en el mundo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Soldados de la Guardia Nacional.
SEGURIDAD NACIONAL

Cientos de soldados comienzan despliegue en Chicago ante el caos

El incidente tuvo lugar en una vivienda situada en el 1039 NW de la 26 calle, en el norte del condado Miami-Dade
SUCESOS

Tiroteo en Allapattah: un sospechoso muerto y dos policías heridos tras intercambio de disparos

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade
TODAS LAS ELECCIONES

Miami-Dade anuncia pruebas de precisión del sistema electoral para comicios del 4 de noviembre