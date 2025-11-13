jueves 13  de  noviembre 2025
ECONOMÍA

Comisión Europea desembolsa 5.900 millones de euros en ayuda a Ucrania

La UE reafirma su papel como el mayor y más fiable donante de Ucrania. La nueva ayuda busca respaldar gasto corriente en medio de la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana.&nbsp;

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana. 

Ludovic MARIN / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS. - La Comisión Europea desembolsó este jueves 13 de noviembre 5.900 millones de euros, unos 6.858 millones de dólares, de ayuda a Ucrania.

Esto tras la liberación del último tramo de 4.100 millones de euros de ayuda de los beneficios generados por los bienes rusos congelados, así como el quinto pago regular de más de 1.800 millones de euros en el marco del instrumento para Ucrania.

Lee además
¿se puede alcanzar la paz en gaza y ucrania?
OPINIÓN

¿Se puede alcanzar la paz en Gaza y Ucrania?
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una conferencia de prensa en los terrenos del Palacio Mariynski de Kiev el 10 de mayo de 2025, tras una reunión de líderes europeos en la capital ucraniana. 
CONFLICTO

Zelenski insta a Trump a sellar acuerdo de paz en Ucrania "igual que hizo en el Medio Oriente"

Con este paso, se reafirma el papel de la UE como el mayor y más fiable donante de Ucrania, destacó la Comisión Europea en un comunicado.

En concreto, el tramo de 4.100 millones de euros marca la finalización del programa de financiación de la Comisión Europea, consistente en 18.100 millones de euros en préstamos concedidos en 2025 para apoyar el gasto corriente de Ucrania en el transcurso de la guerra. Estos fondos provienen del uso de los intereses generados por los bienes rusos congelados en Europa.

A esta cifra se suma la contribución de otros socios del G7 para, en conjunto, aportar este año 45.000 millones de euros en apoyo financiero urgente a Ucrania. Hasta la fecha, otros países del G7 han desembolsado 12.800 millones de euros adicionales, por lo que el apoyo canalizado a Kiev es de 30.900 millones de euros.

Junto a la ayuda proveniente de los activos rusos, Bruselas completó este jueves el desembolso de más de 1.800 millones de euros en el marco del Mecanismo para Ucrania, que tiene como objetivo reforzar su estabilidad macrofinanciera y mantener el gasto público en medio de la guerra contra Rusia.

Este plan orienta, además, la agenda de reformas e inversiones del país. Este tramo se concede tras culminar Ucrania nueve pasos concretos de reforma en el marco del quinto tramo y de una medida pendiente del tramo anterior.

Ucrania aplaude sanciones

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aplaudió en octubre el anuncio de nuevas sanciones contra el sector petrolero de Rusia por parte de los Estados Unidos y la UE.

Las sanciones estadounidenses implican la congelación de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, así como la prohibición de que todas las empresas estadounidenses hagan negocios con estos dos gigantes petroleros rusos.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Al menos seis muertos en Ucrania en ataques rusos de madrugada

Hialeah lanza plan de ayuda para residentes afectados por cierre del gobierno federal

España enfrenta un incremento visible de personas viviendo en carpas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.
POLÍTICA

María Elvira Salazar afirma que Maduro "tiene los días contados"

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
RéGIMEN CUBANO

Justicia imputa en EEUU a piloto del régimen cubano involucrado en derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

La suboficial de aviación de primera clase, Alix Marcano, porta orgullosamente la bandera venezolana en su uniforme
LUCHA ANTIDROGAS

Una mujer venezolana lleva con orgullo el tricolor en el portaaviones USS Gerald Ford que se suma al Caribe

Te puede interesar

El presidente Donald Trump se dirige a la nación, junto al vicepresidente JD Vance (izquierda); el secretario de Estado, Marco Rubio (segundo a la derecha); y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), desde la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de junio de 2025. video
NUEVA FASE

EEUU activa ofensiva "Lanza del Sur" contra grupos vinculados al narcotráfico

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del Puerto de Miami.
COMERCIO

EEUU anuncia acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala

Logo de la gran farmacéutica estadounidense Pfizer.
COMPRAVENTA

Farmacéutica Pfizer finaliza compra de Metsera, especialista en productos contra la obesidad

Varios personas son fotografiadas frente a la entrada principal del edificio sede de la famosa cadena británica de radio y telivisón BBC.
ESCáNDALO

La cadena BBC examina otro montaje y manipulacion de discursos de Trump

Una muestra de la boleta para las elecciones generales de 2024 en Miami-Dade .
VOTACIONES 2025

Miami-Dade enviará 41.000 boletas para elecciones municipales de diciembre