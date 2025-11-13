España enfrenta un incremento visible de personas viviendo en carpas

MADRID - La presencia de personas viviendo en tiendas de campaña en distintos puntos de Madrid quedó documentada recientemente por organizaciones y vecinos que denuncian un aumento visible del "sinhogarismo" en la capital española.
MADRID - La presencia de personas viviendo en tiendas de campaña en distintos puntos de Madrid quedó documentada recientemente por organizaciones y vecinos que denuncian un aumento visible del "sinhogarismo" en la capital española.
El fenómeno coincide con un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y por la falta de medidas efectivas por parte del gobierno de Pedro Sánchez para atender la situación habitacional.
La problemática quedó expuesta después de que un video se viralizó en redes sociales mostrando hileras de tiendas de campaña instaladas en aceras y espacios públicos del centro de la ciudad. En las imágenes se observan a ciudadanos que recurren a refugios improvisados ante la imposibilidad de acceder a un alquiler o a alternativas de alojamiento.
Según organizaciones de asistencia, el aumento del desempleo y la brecha entre ingresos y precios de vivienda son factores determinantes en el crecimiento de estos asentamientos. Los reportes señalan que muchas personas destinan más de la mitad de sus ingresos al pago de alquiler —cuando logran acceder a uno—, mientras otras quedan excluidas por completo del mercado formal.
En este contexto, la administración de Sánchez enfrenta cuestionamientos por no articular respuestas que contengan el avance de una crisis social que se manifiesta ya en varias zonas de Madrid.
