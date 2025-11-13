jueves 13  de  noviembre 2025
POBREZA

España enfrenta un incremento visible de personas viviendo en carpas

Carpas instaladas en áreas públicas de la capital española reflejan el impacto del desempleo y del aumento constante del costo de vida

Dos personas sin hogar duermen sobre cartones en la entrada de una sucursal del banco Bankinter en Madrid, el 10 de julio de 2025.&nbsp;

Dos personas sin hogar duermen sobre cartones en la entrada de una sucursal del banco Bankinter en Madrid, el 10 de julio de 2025. 

(Foto de Thomas COEX / AFP)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID - La presencia de personas viviendo en tiendas de campaña en distintos puntos de Madrid quedó documentada recientemente por organizaciones y vecinos que denuncian un aumento visible del "sinhogarismo" en la capital española.

El fenómeno coincide con un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y por la falta de medidas efectivas por parte del gobierno de Pedro Sánchez para atender la situación habitacional.

Lee además
Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). 
REPORTE

España, el segundo país de la UE con mayor tasa de paro laboral de larga duración en 2024
El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar.
DECLARACIONES

José María Aznar: "España apoya las dictaduras y eso tiene que cambiar"

La problemática quedó expuesta después de que un video se viralizó en redes sociales mostrando hileras de tiendas de campaña instaladas en aceras y espacios públicos del centro de la ciudad. En las imágenes se observan a ciudadanos que recurren a refugios improvisados ante la imposibilidad de acceder a un alquiler o a alternativas de alojamiento.

Desempleo y pobreza

Según organizaciones de asistencia, el aumento del desempleo y la brecha entre ingresos y precios de vivienda son factores determinantes en el crecimiento de estos asentamientos. Los reportes señalan que muchas personas destinan más de la mitad de sus ingresos al pago de alquiler —cuando logran acceder a uno—, mientras otras quedan excluidas por completo del mercado formal.

En este contexto, la administración de Sánchez enfrenta cuestionamientos por no articular respuestas que contengan el avance de una crisis social que se manifiesta ya en varias zonas de Madrid.

Embed

FUENTE: Con información de Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Multa de casi 6 millones de dólares a X en España por publicidad fraudulenta de criptomonedas

Reina Letizia encabeza homenaje de estudiantes chinos a profesores de español

España retira a Lamine Yamal de su convocatoria para partidos decisivos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.
POLÍTICA

María Elvira Salazar afirma que Maduro "tiene los días contados"

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
RéGIMEN CUBANO

Justicia imputa en EEUU a piloto del régimen cubano involucrado en derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

La suboficial de aviación de primera clase, Alix Marcano, porta orgullosamente la bandera venezolana en su uniforme
LUCHA ANTIDROGAS

Una mujer venezolana lleva con orgullo el tricolor en el portaaviones USS Gerald Ford que se suma al Caribe

Te puede interesar

El presidente Donald Trump se dirige a la nación, junto al vicepresidente JD Vance (izquierda); el secretario de Estado, Marco Rubio (segundo a la derecha); y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), desde la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de junio de 2025. video
NUEVA FASE

EEUU activa ofensiva "Lanza del Sur" contra grupos vinculados al narcotráfico

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del Puerto de Miami.
COMERCIO

EEUU anuncia acuerdos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala

Logo de la gran farmacéutica estadounidense Pfizer.
COMPRAVENTA

Farmacéutica Pfizer finaliza compra de Metsera, especialista en productos contra la obesidad

Varios personas son fotografiadas frente a la entrada principal del edificio sede de la famosa cadena británica de radio y telivisón BBC.
ESCáNDALO

La cadena BBC examina otro montaje y manipulacion de discursos de Trump

Una muestra de la boleta para las elecciones generales de 2024 en Miami-Dade .
VOTACIONES 2025

Miami-Dade enviará 41.000 boletas para elecciones municipales de diciembre