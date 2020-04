Putin ordena ampliar cuarentena hasta el 11 de mayo

"La situación sigue siendo muy complicada. Rusia ha logrado ralentizar la propagación de la epidemia pero todavía no hemos pasado el pico", afirmó Putin, en una reunión por videoconferencia con gobernadores regionales, en la que ha dejado claro que deberá mantenerse "el riguroso cumplimiento de las medidas preventivas impuestas en las regiones".

presidente de Rusia, Vladimir Putin-marzo 2020-ap.jpg El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrece un discurso para conmemorar el Día de la Mujer, en Moscú, Rusia, el 8 de marzo de 2020. Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

El mensaje de Putin este martes contrasta con el discurso que dio el 19 de abril con motivo de la Pascua ortodoxa, cuando aseguró que las autoridades tenían "totalmente controlada" la crisis provocada por el coronavirus. "Se está trabajando a buen ritmo, organizada y responsablemente a todos los niveles del poder. La situación está totalmente controlada y toda la sociedad se une frente a una amenaza común", aseguró entonces.

La ampliación del periodo no laborable en Rusia implica que los ciudadanos rusos, que normalmente tienen tres días laborables entre el 1 y el 11 de mayo, no vayan a tener que trabajar en esos once días. "Creo que es lo correcto declarar estos tres días (del 6 al 8 de mayo) no laborables. Por tanto, el periodo no laborable se ampliará hasta el 11 de mayo", dijo.

El mandatario ruso aseguró que "la amenaza mortal del virus persiste" y advertió que "puede afectar a cualquiera". "Todos tenemos que estar concentrados, ser disciplinados y estar movilizados", afirmó

El jefe de Estado ruso ha ordenado a las autoridades que preparen un plan que esté listo la próxima semana para poder rebajar las restricciones por el coronavirus a partir del 12 de mayo. También ordenó al Ejecutivo que prepare un paquete de medidas urgentes para "apoyar la economía y a los ciudadanos", según recoge Sputnik.

El discurso de Putin llega después de que las autoridades rusas hayan advertido de que si se rebajan las restricciones durante los días festivos de mayo podría registrarse un repunte de casos de coronavirus. Las datos de comercios muestran que la demanda de productos de barbacoa ha crecido un 1,5 por ciento el pasado fin de semana, lo que sugiere que muchos rusos podrían estar preparándose para irse a pasar estos días a sus dachas.

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en Rusia un balance de más de 93.000 personas contagiadas y 860 víctimas mortales, según informa el centro ruso responsable de la lucha contra el virus.