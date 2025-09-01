lunes 1  de  septiembre 2025
INCIDENTE

Avión de jefa de la UE sufre una interferencia de GPS, se sospechosa de Rusia

Sospechaban que el incidente "se debía a una interferencia flagrante" de Moscú, pero no estaba claro si el vuelo había sido objeto de un ataque deliberado

LA presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

LA presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia del GPS cuando se disponía a aterrizar en Bulgaria el domingo, anunció su equipo, añadiendo que se sospecha que Rusia estuvo detrás del incidente.

La Comisión Europea afirmó el lunes que las autoridades búlgaras sospechaban que el incidente "se debía a una interferencia flagrante" de Moscú, pero no estaba claro si el vuelo chárter había sido objeto de un ataque deliberado.

Lee además
Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.
Guerra

Ucrania reconoce por primera vez la entrada de tropas rusas en la región de Dnipropetrovsk
Imagen del área del Canal de Panamá.
Narcotráfico

Mulino critica falta de seguridad en puertos de Panamá por aumento de tráfico de droga a Europa

"Podemos confirmar que se produjo una interferencia del GPS", declaró la portavoz de la Comisión Arianna Podesta durante una rueda de prensa en Bruselas.

El avión aterrizó sin percances en el aeropuerto internacional de Plovdiv, en el sur del país, y sin tener que cambiar de ruta.

La UE no dio más detalles, pero Podesta, citada por The New York Post, dijo que el incidente reforzaría el "compromiso inquebrantable del bloque de aumentar las capacidades de defensa y el apoyo a Ucrania" contra la invasión rusa de hace tres años y medio.

Amenazas de Rusia

Von der Leyen, de 66 años, viajó a Bulgaria como parte de una gira por siete países de la Unión Europea (UE) fronterizos o situados cerca de Bielorrusia y Rusia, para transmitirles la "plena solidaridad" del bloque.

“Allí ha visto de primera mano los desafíos cotidianos de las amenazas que vienen de Rusia y sus representantes”, expresó la portavoz de la comisión.

Afirmó, además, que la región ha experimentado "muchas de estas actividades de interferencia y suplantación" y añadió que ha sancionado a varias empresas que se cree que están involucradas.

El gobierno búlgaro confirmó el incidente.

Durante el vuelo, "la señal de satélite que transmitía información al sistema de navegación GPS del avión fue neutralizada", indicó el gobierno en un comunicado.

"Para garantizar la seguridad del vuelo, los servicios de control aéreo ofrecieron inmediatamente un método de aterrizaje alternativo utilizando herramientas de navegación terrestre", añadió.

El diario Financial Times, que fue el primero en informar del incidente, afirmó que fue necesario el uso de mapas en papel para el aterrizaje.

FUENTE: Con información de AFP / The New York Post

Temas
Te puede interesar

Rusia asegura que "sigue interesada" en las negociaciones pero continuará bombardeando Ucrania

Asesor de Trump se muestra "muy optimista" sobre decisión de la Corte Suprema por aranceles

Plan de EEUU para Gaza prevé la reubicación voluntaria de toda la población, según el Washington Post

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Residentes hacen fila para votar en Stamford en el primer día de votación anticipada el 21 de octubre de 2024 en Stamford, Connecticut.
Política

Trump planea declarar orden ejecutiva que exigiría documento de identidad a los votantes

El senador socialista Bernie Sanders y la senadora radical, Elizabeth Warren, figuras influyentes del Partido Demócrata.
ANáLISIS/ POLíTICA

¿Podrá el Partido Demócrata revertir su profunda crisis?

El senador de Colombia Miguel Uribe Turbay.
INVESTIGACIÓN

Policía colombiana detiene a séptimo implicado en el crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay

El mánager de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 8 de agosto de 2025.
BÉISBOL

Mánager de los Marlins describe su primera temporada al mando del equipo

El precandidato colombiano David Luna increpó al presidente Gustavo Petro sobre cúal será su respuesta cuando se materialice la recompensa que Estados Unidos fijó sobre Nicolás Maduro
POLÍTICA

Exsenador y precandidato denuncia que el Cartel de los Soles existe y amplía sus tentáculos en Colombia

Te puede interesar

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
NARCOTRÁFICO

Radares, misiles y un grupo anfibio de despliegue y asalto inmediato potencian buques de EEUU en el Caribe

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El senador socialista Bernie Sanders y la senadora radical, Elizabeth Warren, figuras influyentes del Partido Demócrata.
ANáLISIS/ POLíTICA

¿Podrá el Partido Demócrata revertir su profunda crisis?

Residentes hacen fila para votar en Stamford en el primer día de votación anticipada el 21 de octubre de 2024 en Stamford, Connecticut.
Política

Trump planea declarar orden ejecutiva que exigiría documento de identidad a los votantes

Imagen referencial.
VULNERABILIDAD

'Green cards' en la mira: entre la extorsión en Cuba y la fragilidad en el exilio

El senador de Colombia Miguel Uribe Turbay.
INVESTIGACIÓN

Policía colombiana detiene a séptimo implicado en el crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay