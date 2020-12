¿Qué es y cómo actúa la nueva variedad del COVID-19?

Si bien no hay indicios de que cause una enfermedad más grave, la indeseada noticia obligó al Gobierno británico a establecer más restricciones durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Incluso provocó que varios países europeos, también Canadá y algunos de Sudamérica, suspendieran los vuelos a la nación británica.

De hecho, la prensa británica recoge cómo las nuevas restricciones han provocado el mayor éxodo de Londres en tiempos de paz, con imágenes de estaciones de trenes y carreteras saturadas de ciudadanos intentando ‘huir’ antes de la Navidad.

“Probablemente esta nueva versión ya se ha extendido a muchos otros países de Europa”, explicó Ravindra Gupta, investigador de la Universidad de Cambridge y miembro del consorcio nacional de coronavirus de Reino Unido, al periódico inglés The Times.

Le llaman variante del SARS-CoV-2 o del Coronavirus II, específicamente B.1.1.7, y aunque actualmente está bajo investigación también produce deficiencia respiratoria severa en al menos el 10% de los contagiados, según estudios preliminares.

“Parece que el virus ha dado un salto evolutivo importante y hay que tener cuidado y estudiarlo bien”, opinó Isabel Sola, codirectora de otra vacuna experimental contra la Covid en el Centro Nacional de Biotecnología, en Madrid, al periódico español El País. La cantidad de mutaciones acumulada “se sale de todo lo observado anteriormente”, resaltó.

Y ante la suma de más preocupaciones, por si no fuera poco la pandemia que hemos vivido, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el médico especialista en enfermedades infecciosas Hugo Lara, que ahora presta servicio en el hospital Rush University Medical Center, en Chicago, para responder interrogantes acerca de la nueva cepa del COVID-19.

“Es una variante. Las mutaciones surgen a medida que el virus se transmite y esta variante tiene una composición que le facilita la transmisión, y eso es lo que llama la atención”, explicó el galeno.

Si “facilita la transmisión”, tratamos entonces con un virus más peligroso, que podría contagiar a más personas en menos tiempo.

“Eso parece”, señaló el doctor Lara. “Pero la buena noticia es que las vacunas existentes podrían ser modificadas. Lo acaba de decir el laboratorio alemán BioNTech, que junto a Pfizer creó la primera vacuna Covid-19 autorizada del mundo”, subrayó.

En efecto, el gigante farmacéutico alemán, con sede en Mainz, aseguró que podría hacerlo “en seis semanas".

De todas maneras, BioNTech cree que su vacuna contra el coronavirus funcione también contra la nueva cepa del Reino Unido, pero “aún se necesitan más estudios para estar completamente seguros”, apuntó la farmacéutica.

Según datos proporcionados por el laboratorio del Imperial College London, el índice de transmisión de la nueva mutación parece ser 50 o 70% mayor que otras variantes. Y si eso es cierto, no quisiéramos presenciar un incremento de contagios de esa magnitud.

¿Suspender Estados Unidos los vuelos a y desde Gran Bretaña? “No lo creo. No lo hizo durante la pandemia que aún no hemos superado. Suspendió vuelos con prácticamente todo el mundo, no con el aliado histórico”, apostilló.

En ese caso, la nueva variante podría estar en Estados Unidos: “Que sepamos, que se haya hecho público, no. Pero eso no significa que aún no haya llegado”, indicó.

Variantes

La presencia de una nueva variante más contagiosa “no significa precisamente que se propague más rápido”, argumentó el especialista en enfermedades infecciosas.

En efecto, “la variante puede llegar a una ciudad, donde la transmisión es más fácil, lo que permite duplicarse a sí misma”, acotó.

La ciencia está acostumbrada a lidiar con mutaciones, como la que surgió durante el verano, que llamaron 614G, e impulsó en parte la propagación del coronavirus.

“Esa variante fue incluso más contagiosa que las anteriores, pero resultó ser controlable bajo las mismas técnicas de cuidado médico y regulaciones sanitarias”, destacó el doctor Lara.

En otras palabras, persiste el uso de mascarillas, la práctica de la distancia física, el lavado de manos, la aplicación de gel desinfectante y la ventilación como medidas preventivas.

¿Más fuerte?

Ante la posibilidad de que la nueva mutación cause daños físicos mayores, y por ende más muertes, el doctor Lara aclaró que “no hay pruebas sólidas de que lo haga, al menos todavía no”.

No obstante, en Sudáfrica, donde saltó a la vista científica otra mutación del virus, se nota una rápida propagación que produce una cara viral mayor en las vías respiratorias, “lo que normalmente provoca síntomas más graves, pero no siempre”, recalcó el especialista.

En muchas enfermedades virales, esto se asocia con síntomas más graves.

Cómo surgen

Las mutaciones surgen por diversas causas, y una de ellas es la adaptación en un grupo de personas, con características genéticas propias, que luego podrían transmitir las variantes a otros individuos.

Por ejemplo, “las personas que contraen el virus son portadores de él e incluso infectan a otros aún si no tienen síntomas”, recordó el especialista.

Luego, a medida que los días pasan y el sistema inmunológico organiza la defensa, el virus desaparece del cuerpo a menos que se sufra un caso grave de COVID-19

“Pero a veces el virus infecta a personas con sistemas inmunitarios débiles, y en ellos el virus puede sobrevivir meses, lo que, según prueban los estudios, facilita la creación de mutaciones”, añadió.

Otra manera de mutar es a través de ciertos animales, como ratas, ratones, hurones y topillos, así como visones, que luego contagian a los humanos con la nueva variante.