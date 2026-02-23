España: Las incógnitas del intento de golpe de Estado de 1981

ARCHIVO.- Periodistas, policías y guardias civiles esperan la liberación de diputados del Parlamento, frente al edificio del Congreso de los Diputados en Madrid, el 24 de febrero de 1981, tras un intento de golpe de Estado perpetrado por el teniente coronel Antonio Tejero de Molina y un grupo de extrema derecha de la Guardia Civil paramilitar.

MADRID..- La sentencia que condenó en 1982 a treinta personas por el intento de golpe de Estado cometido el 23 de febrero de 1981 en España cerró el capítulo judicial, pero no despejó muchas incógnitas en torno a la operación. ¿Qué papel tuvo el rey? ¿Quién era el 'elefante blanco'?

A la espera de conocer los archivos que desclasificará el Gobierno esta semana, con motivo del 45 aniversario de la fallida intentona, hay investigadores y partidos que piden desde hace años que se publiquen varias grabaciones.

En concreto, quieren que salgan a la luz los registros de las llamadas telefónicas mantenidas el 23 y el 24 de febrero de 1981 desde el Congreso, cuando estaba tomado por el teniente coronel Antonio Tejero, y desde el Palacio de la Zarzuela, residencia entonces del rey Juan Carlos.

Así como de las reuniones mantenidas en torno a esas fechas por el monarca, el que era presidente del Gobierno, Alfonso Suárez, o el general de División Alfonso Armada, pieza clave del golpe y condenado luego a prisión.

Embed

Estas son algunas de las incógnitas que siguen sin respuesta:

¿Qué papel tuvo el rey?

En los libros de historia se consigna como decisiva la intervención del aquel día del jefe del Estado, el rey Juan Carlos (que reinó entre 1975 y hasta su abdicación en 2014), con un discurso televisado en el que informaba de que había ordenado a las autoridades civiles y militares tomar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional.

Las llamadas que efectuó ese día siguen siendo secretas. Y se desconocen los encuentros y conversaciones que en aquella época pudo tener con el general Armada.

Este militar estuvo aquella noche en el Congreso, junto al jefe de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, hablando con el teniente coronel Tejero, que había ocupado la cámara legislativa con un grupo de agentes y secuestrado a los diputados y al Gobierno en pleno.

Armada había sido instructor militar del rey cuando era príncipe y, tras su proclamación como monarca en 1975, fue nombrado secretario general de la Casa Real, cargo que ocupó hasta 1977. En sus memorias, el rey Juan Carlos reconoce que la participación de Armada en el golpe fue algo "muy doloroso" en el plano personal.

¿Existió la 'operación Armada'?

Numerosos libros e investigaciones han indagado en una supuesta 'operación Armada', destinada a apartar a Adolfo Suárez de la presidencia del Ejecutivo y sustituirlo por un Gobierno de concentración presidido por el general.

Según varias investigaciones, Armada intentó sin éxito conseguir el beneplácito del rey el día de la asonada.

¿Quién era el 'elefante blanco'?

Sigue sin saberse quién era el 'elefante blanco', la autoridad competente "militar" que los golpistas que tomaron el Congreso anunciaron que llegaría para tomar el mando de la situación, pero que, por algún motivo, nunca apareció.

¿Qué sabía Sabino Fernández Campo?

Sabino Fernández Campo era entonces secretario general de la Casa Real y fue el encargado de dirigir los movimientos en aquellas horas del rey Juan Carlos y de coordinar sus llamadas a los distintos mandos militares.

"Ni está ni se le espera", respondió Fernández Campo al jefe de la División Acorazada Brunete cuando este le preguntó si Armada, que había intentado sin éxito desplazarse a la residencia del rey, la Zarzuela, se encontraba en dicho palacio.

¿Había una trama civil del golpe?

Sólo un civil fue condenado a prisión por el intento golpista. Fue Juan García Carrés, uno de los dirigentes de los sindicatos de la dictadura franquista, pero nunca se investigó ninguna trama civil.

¿Cuál fue el papel de los servicios secretos?

Persisten muchas dudas sobre la labor de los servicios secretos y su nivel de conocimiento de los preparativos del golpe.

El comandante José Luis Cortina, que era jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), fue encarcelado provisionalmente, sospechoso de participar al haber mantenido conversaciones con Tejero antes de la toma del Congreso.

La Fiscalía pidió para él 12 años de prisión, pero finalmente fue absuelto. EFE

FUENTE: Con información de EFE/AFP