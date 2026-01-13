martes 13  de  enero 2026
CONFLICTO

Irán intenta evitar que se publiquen en internet videos de las protestas

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático

Este video, tomado el 13 de enero de 2026 a partir de imágenes UGC publicadas en redes sociales el 10 de enero de 2026, muestra enfrentamientos en Mashhad, en el noreste de Irán. &nbsp;

Este video, tomado el 13 de enero de 2026 a partir de imágenes UGC publicadas en redes sociales el 10 de enero de 2026, muestra enfrentamientos en Mashhad, en el noreste de Irán.

 

- / UGC / AFP

La conexión telefónica internacional se ha reanudado este martes con Irán, constató un periodista de la AFP, pero el país sigue sin acceso a internet debido, según el gobierno iraní, a "operaciones terroristas" durante las protestas.

Defensores de los derechos humanos han acusado a la República Islámica de cortar el acceso a internet para ocultar la represión que, según ellos, ha causado cientos de muertos, o incluso más.

Lee además
Manifestación en apoyo a las revueltas populares en Irán, en la plaza de Callao, a 11 de enero de 2026, en Madrid (España).
Tensión

Irán afirma estar listo para negociar, tras advertencias de Trump
La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Medios internacionales aseguran que el régimen está persiguiendo a aquellos usuarios que acuden al servicio Starlink de Elon Musk para compartir con el mundo vídeos de las protestas y de la represión.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución islámica de 1979 que derrocó al sah.

El país está sin acceso a internet desde el 8 de enero, es decir desde hace más de 108 horas, según la oenegé Netblocks.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, declaró este martes al canal Al Jazeera que el apagón fue ordenado por presuntas "operaciones terroristas" durante las protestas, que suponen un gran desafío para el gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

"El gobierno dialogaba con los manifestantes. Internet se cortó sólo después de que nos viéramos enfrentados a operaciones terroristas y constatáramos que las órdenes venían del extranjero", afirmó el ministro.

Desde el viernes los iraníes tampoco podían llamar por teléfono al extranjero pero este martes se ha restablecido la conexión telefónica, constató un corresponsal de la AFP.

La represión de estas protestas desató un ola de condenas y de indignación a nivel internacional.

En relación con el asunto nuclear, el ministro iraní ha reiterado su compromiso a "hacer un uso pacífico de la energía nuclear" y ha vuelto a rechazar la idea de que el país posee armas nucleares. Además, ha indicado que Irán "no dejará de enriquecer uranio", si bien está dispuesto a "abordar cualquier preocupación en lot tocante a la confianza con terceros países a cambio de la retirada de sanciones".

Por otra parte, ha insistido en sopesar la vía militar en caso de que Estados Unidos ponga en marcha una agresión, un asunto para el que ha dicho estar "preparado". "Irán no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una guerra", ha apostillado Araqchi.

FUENTE: Con información de AFP/REDACCIÓN

Temas
Te puede interesar

EEUU aumenta la presión a Irán y anuncia un arancel del 25% a socios comerciales

Trump pide a manifestantes en Irán que "mantengan la protesta" y asegura que "la ayuda" está en camino

Irán busca regresar a lo que fue antes de 1978

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.  
ARTES VISUALES

Rey Felipe VI visita en Versalles la exposición "El Gran Delfín"

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Te puede interesar

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés

Por Leonardo Morales
María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González denuncian opacidad, "no habrá transición con presos políticos"

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

Dra. Dadilia Garcés.
ALERTA SANITARIA

Baja vacunación y un virus más fuerte causan severa ola de gripe en sur de Florida

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales