Irán amenaza "actuar con firmeza" si las protestas por el alto costo de la vida provocan "desestabilización"

Comerciantes y tenderos protestan en la calle contra las condiciones económicas y la moneda debilitada de Irán en Teherán el 29 de diciembre de 2025.

TEHERÁN — El poder judicial iraní actuará con "firmeza" si las manifestaciones contra el alto costo de la vida se utilizan con fines de "desestabilización", advirtió el miércoles el fiscal general de la República Islámica.

Las protestas contra la hiperinflación y la crisis económica comenzaron el domingo en el mayor mercado de teléfonos móviles de Teherán y en los días siguientes se sumaron a ellas más comerciantes y estudiantes universitarios.

En medio de esta escalada de las protestas, un edificio gubernamental fue objetivo de un "ataque" el miércoles en el sur de Irán, según el régimen represor iraní.

"La puerta de entrada (…) del edificio del gobernador provincial resultó dañada durante un ataque perpetrado por varios individuos", según el jefe del poder judicial de la ciudad de Fassa, Hamed Ostovar, sin precisar las circunstancias ni mencionar las manifestaciones.

Más temprano, el fiscal general de la República Islámica, Mohammad Movahedi-Azad, citado por la televisión estatal, había dicho que "desde el punto de vista judicial, las manifestaciones pacíficas para defender los medios de subsistencia (...) son comprensibles".

"Cualquier intento de transformar las manifestaciones económicas en un instrumento de inseguridad, destrucción de bienes públicos o ejecución de planes diseñados en el extranjero será inevitablemente respondido con medidas legales, proporcionadas y firmes", añadió.

"Estamos con ustedes"

Por su parte, el servicio de inteligencia exterior israelí Mosad invitó a los manifestantes iraníes a intensificar su movilización. "Estamos con ustedes", indicó en un mensaje publicado en la red X.

Las protestas llevaron el lunes al cierre de múltiples comercios. El martes también hubo manifestaciones en al menos diez universidades de Teherán y en varias ciudades del país, según las agencias de noticias Irna e Ilna.

En la capital, las protestas de los comerciantes son limitadas y concentradas en el centro. La gran mayoría de los negocios en otras zonas de la ciudad continuaron operando.

El miércoles, las calles de Teherán estaban tranquilas, lejos del tráfico caótico habitual, tras la decisión de las autoridades de cerrar escuelas, bancos y establecimientos públicos debido al frío y para ahorrar energía.

Por el momento, el movimiento es menos importante que las grandes manifestaciones que sacudieron Irán a finales de 2022 tras la muerte en detención de Mahsa Amini, una joven iraní.

Su fallecimiento tras ser arrestada por llevar supuestamente mal colocado el velo, en violación del estricto código de vestimenta vigente en Irán, provocó una ola de indignación en la que murieron varias centenas de personas, entre ellas decenas de miembros de las fuerzas de seguridad.

FUENTE: Con informaciòn de AFP