Estudiantes en Irán se suman a las protestas contra el régimen por el alto costo de la vida

TEHERÁN .- Este martes en Irán, estudiantes se sumaron a un movimiento de protestas que iniciaron los comerciantes contra el elevado costo de vida y la hiperinflación galopante que mantiene el régimen en medio de la crisis económica de este país, pero que este atribuye a sanciones occidentales.

Los universitarios se movilizaron en varias universidades de Teherán, incluyendo Beheshti, Khajeh Nasir, Sharif, Amir Kabir, Ciencia y Cultura, y Ciencia y Tecnología, así como en la Universidad de Tecnología de Ispahan, , en el centro del país, según reportó una agencia de prensa cercana a círculos obreros, y citada por medios.

Ayer, vendedores de la capital agobiados por el efecto de la hiperinflación cerraron sus tiendas y marcharon contra el deterioro de la situación económica del país, aunque hoy se informó que algunos comercios abrieron sus puertas.

La movilización espontánea comenzó el domingo en el mayor mercado de teléfonos móviles de Teherán, antes de extenderse y cobrar fuerza al día siguiente, debido a que el rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar, según el tipo de cambio informal en el mercado negro, a más de 1.4 millones de riales por dólar (frente a los 820,000 de hace un año) y 1.7 millones por euro (frente a los 855,000), reportaron agencias.

Crisis económica en Irán

La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda, pero en diciembre pasado los precios aumentaron una media del 52% interanual, según el Centro de Estadísticas.

La depreciación crónica ha conducido a una hiperinflación y a una fuerte volatilidad en el país, donde algunos precios aumentan considerablemente de un día para otro sin ningún control oficial.

En el tercer día de protestas, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió a sus funcionarios que escuchen "las demandas legítimas" de los manifestantes e instó al gobierno a "actuar con todas sus fuerzas para resolver los problemas".

Pese a este llamado, estudiantes universitarios se unieron a las protestas contra la crisis económica y gritaron consignas de “muerte al dictador”, en referencia al líder del régimen Alí Khamenei, y “libertad, libertad”, según los videos mencionados en otros reportes..

Imágenes de la agencia de noticias estatal Fars mostraron que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos para dispersar las protestas.

Protestas por falta de apoyo

Esta situación paraliza las ventas de algunos productos importados, ya que tanto vendedores como compradores prefieren posponer cualquier transacción a la espera de que la situación se aclare.

"Ningún dirigente (político) nos ha apoyado ni ha tratado de averiguar cómo afecta el tipo de cambio del dólar a nuestras vidas", lamentó un manifestante citado el martes por el periódico Etemad.

"Tuvimos que manifestar nuestro descontento", añadió este vendedor, que testificó bajo anonimato.

A pesar de la crisis, este martes por la mañana agencias constataron que la mayoría de las tiendas y cafeterías estaban abiertas en la avenida Vali-asr, que atraviesa la capital de norte a sur a lo largo de 18 kilómetros.

FUENTE: Con información de AFP, Infobae