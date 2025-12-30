martes 30  de  diciembre 2025
CRISIS

Estudiantes en Irán se suman a las protestas contra el régimen por el alto costo de la vida

Las movilizaciones que iniciaron comerciantes el domingo se extendieron con consignas de "muerte al dictador"; el régimen asocia la hiperinflación a sanciones

Estudiantes se sumaron a las protestas en Irán.

Estudiantes se sumaron a las protestas en Irán.

AFP

TEHERÁN.- Este martes en Irán, estudiantes se sumaron a un movimiento de protestas que iniciaron los comerciantes contra el elevado costo de vida y la hiperinflación galopante que mantiene el régimen en medio de la crisis económica de este país, pero que este atribuye a sanciones occidentales.

Los universitarios se movilizaron en varias universidades de Teherán, incluyendo Beheshti, Khajeh Nasir, Sharif, Amir Kabir, Ciencia y Cultura, y Ciencia y Tecnología, así como en la Universidad de Tecnología de Ispahan, , en el centro del país, según reportó una agencia de prensa cercana a círculos obreros, y citada por medios.

Lee además
La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, durante una conferencia de prensa con los medios de comunicaciòn. 
EEUU

El Pentágono asegura que Irán "tardará dos años" en recuperar sus capacidades nucleares
La activista de Irán y Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi.
DDHH

Irán detiene de nuevo a activista Nobel de la Paz 2023, pese a problemas de salud

Ayer, vendedores de la capital agobiados por el efecto de la hiperinflación cerraron sus tiendas y marcharon contra el deterioro de la situación económica del país, aunque hoy se informó que algunos comercios abrieron sus puertas.

La movilización espontánea comenzó el domingo en el mayor mercado de teléfonos móviles de Teherán, antes de extenderse y cobrar fuerza al día siguiente, debido a que el rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar, según el tipo de cambio informal en el mercado negro, a más de 1.4 millones de riales por dólar (frente a los 820,000 de hace un año) y 1.7 millones por euro (frente a los 855,000), reportaron agencias.

Crisis económica en Irán

La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una crónica devaluación de su moneda, pero en diciembre pasado los precios aumentaron una media del 52% interanual, según el Centro de Estadísticas.

La depreciación crónica ha conducido a una hiperinflación y a una fuerte volatilidad en el país, donde algunos precios aumentan considerablemente de un día para otro sin ningún control oficial.

En el tercer día de protestas, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió a sus funcionarios que escuchen "las demandas legítimas" de los manifestantes e instó al gobierno a "actuar con todas sus fuerzas para resolver los problemas".

Pese a este llamado, estudiantes universitarios se unieron a las protestas contra la crisis económica y gritaron consignas de “muerte al dictador”, en referencia al líder del régimen Alí Khamenei, y “libertad, libertad”, según los videos mencionados en otros reportes..

Imágenes de la agencia de noticias estatal Fars mostraron que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos para dispersar las protestas.

Protestas por falta de apoyo

Esta situación paraliza las ventas de algunos productos importados, ya que tanto vendedores como compradores prefieren posponer cualquier transacción a la espera de que la situación se aclare.

"Ningún dirigente (político) nos ha apoyado ni ha tratado de averiguar cómo afecta el tipo de cambio del dólar a nuestras vidas", lamentó un manifestante citado el martes por el periódico Etemad.

"Tuvimos que manifestar nuestro descontento", añadió este vendedor, que testificó bajo anonimato.

A pesar de la crisis, este martes por la mañana agencias constataron que la mayoría de las tiendas y cafeterías estaban abiertas en la avenida Vali-asr, que atraviesa la capital de norte a sur a lo largo de 18 kilómetros.

FUENTE: Con información de AFP, Infobae

Temas
Te puede interesar

Israel detiene a un hombre acusado de espiar para Irán y fotografiar residencia de exprimer ministro

La Fuerza Quds iraní refuerza su presencia en Caracas en el momento más crítico del régimen de Maduro

Israel amenaza con suspender el acceso de ONG internacionales a Gaza por "vínculos con terroristas"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
INFORME ANUAL

Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

Te puede interesar

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del lugar donde se registró el incidente, en la calle 14 y avenida 2 al norte de la localidad.
SUCESO

Tiroteo deja saldo de un muerto y un herido en Florida City

Logo del gigante japonés de inversiones Softbank.
ADQUISICIóN

Gigante japonés SoftBank compra empresa tecnológica de Florida

El alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
CON MIRAS A 2026

Contra huracanes y apagones, Sweetwater inicia ruta hacia una red eléctrica subterránea

Lugar del accidente donde tres jóvenes perdieron la vida tras un aparatoso choque.
LAMENTABLE

Tragedia en Pompano Beach: tres adolescentes mueren en accidente de tránsito