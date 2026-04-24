viernes 24  de  abril 2026
SALUD

Reino Unido aprueba prohibir la venta de cigarrillos a personas nacidas después de 2008

La medida conducirá a la “primera generación libre de humo, protegida de por vida de la adicción y el daño”, afirmó el ministro de Salud de Reino Unido

Los Vapeadores también son prohibidos por esta norma jurídica aprobada en Reino Unido. (Europa Press)

Los Vapeadores también son prohibidos por esta norma jurídica aprobada en Reino Unido. (Europa Press)

EuropaPress
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- Los parlamentarios británicos aprobaron un proyecto de ley "histórico" para prohibir a los menores de 17 años comprar cigarrillos durante toda su vida.

La Ley de Tabaco y Vapeadores trata de impedir que cualquier persona nacida desde el 1 de enero de 2009 (actualmente con 17 años) comience a fumar.

Lee además
expertos alertan que el tabaquismo sigue siendo la mayor amenaza a la salud
SALUD

Expertos alertan que el tabaquismo sigue siendo la mayor amenaza a la salud
Las emisiones de los cigarrillos  electrónicos generalmente contienen sustancias que resultan perjudiciales tanto para sus consumidores como para las personas expuestas a estos aerosoles.  
SALUD

Vapeadores, un daño con olor a fresa

El ministro de Salud, Wes Streeting, calificó el hecho de "momento histórico para la salud de la nación" que conducirá a "la primera generación libre de humo, protegida de por vida de la adicción y el daño".

Una vez que reciba la sanción real y se convierta en ley, la normativa le dará al gobierno poderes para extender la prohibición en espacios interiores a exteriores, como parques infantiles y zonas situadas cerca de escuelas y hospitales.

También les dará a las autoridades nuevos poderes para restringir los sabores y el embalaje de los vapeadores, así como prohibir su consumo en lugares donde fumar ya esté prohibido.

El proyecto de ley es parte de una serie de medidas para reforzar las medidas de salud preventiva y aliviar la presión a largo plazo sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido, financiado por el Estado.

Hazel Cheeseman, directora de la organización benéfica de salud pública Action on Smoking and Health (ASH), dijo a la emisora LBC que la iniciativa es "un punto de inflexión decisivo para la salud pública".

El gobierno laborista introdujo en junio del año pasado una prohibición de la venta de cigarrillos electrónicos desechables, baratos y de empaques coloridos que los hicieron muy populares entre los jóvenes.

En 2022, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país al promulgar una ley de este tipo contra el tabaquismo, prohibiendo la venta de cigarrillos a las personas nacidas después de 2008, pero una coalición conservadora recién elegida derogó la ley en noviembre de 2023, menos de un año después.

Cifras mortales

En Reino Unido, fumar causa unas 75,000 muertes al año y es responsable de aproximadamente una cuarta parte de todas las muertes, según el NHS.

Cifras publicadas por The Guardian dan cuenta de que solo en Inglaterra, el consumo de tabaco es responsable de aproximadamente 64,000 muertes anuales y genera cerca de 400,000 hospitalizaciones cada doce meses. Estas estadísticas sitúan al tabaquismo como la principal causa de muerte evitable en el Reino Unido, vinculada directamente con enfermedades oncológicas, cardiovasculares y respiratorias crónicas que saturan las unidades de cuidados intensivos.

Embed

FUENTE: Con información de AFP y The Guardian

Temas
Te puede interesar

Casi un tercio de cigarrillos consumidos en América son de contrabando

Reportan la venta de más de cuatro millones de entradas para los Juegos Olímpicos de 2028

Representantes de EEUU viajan a Pakistán para diálogo con régimen de Irán

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

El portaaviones George H. W. Bush llega a la región del Medio Oriente y se convierte en el tercero en la zona de bloque naval a Irán.
MEDIO ORIENTE

Trump: "EEUU no tiene prisa, pero el reloj corre para Irán y el bloqueo es hermético"

La Tarjeta de Oro Trump es una visa que permite a los ciudadanos extranjeros la residencia permanente en los Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

EEUU aprueba la primera tarjeta dorada que permite a millonarios residir en el país

Jhon Barrett sustituye a Laura Dogu en la misión diplomática en Venezuela (Embajada de EEUU en Venezuela)
Diplomacia

Encargado de negocios John Barrett: Relaciones entre EEUU y Venezuela definirían el futuro del hemisferio

Te puede interesar

Cumbre de Alcaldes de las Américas 2026.
ENCUENTRO REGIONAL

Cumbre de alcaldes de las Américas se desarrolla en Doral con participación de unos 100 líderes municipales

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Imagen aérea de un petrolero de China.
MEDIDA

EEUU prorroga exención marítima tras dispararse la venta de petróleo estadounidense

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

ICE puede arrestar a residentes legales con documentación dudosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

Kevin Warsh, el designado para ocupar la presidencia de la Reserva federal, Fed o Banco Central.
SUCESIóN

Justicia de EEUU abre camino para el nuevo presidente de la Reserva Federal