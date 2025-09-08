lunes 8  de  septiembre 2025
OBITUARIO

Muere Rick Davies, cantante del grupo británico Supertramp

El cantante, nacido en 1944 en Swindon en el Reino Unido, murió en su residencia en Long Island, en Estados Unidos, reportaron varios medios

Muere Rick Davies, cantante del grupo británico Supertramp

Muere Rick Davies, cantante del grupo británico Supertramp

AFP/ François Guillot

WASHINGTON.- Muere Rick Davies, cantante y cofundador del grupo de rock británico Supertramp, a los 81 años, tras una lucha de más de 10 años contra un cáncer, anunció el domingo la banda.

Davies, quien falleció el sábado, cofundó en 1969, junto a Roger Hodgson, Supertramp, un grupo de rock progresivo que se hizo conocido por su megaéxito Breakfast in America, que vendió decenas de millones de ejemplares y ganó dos premios Grammy.

Lee además
Muere músico Gustavo Suárez Sarcos, fundador de Tecupae
OBITUARIO

Muere el músico venezolano Gustavo Suárez Sarcos, fundador de Tecupae
Visiblemente emocionada al aceptar el premio más prestigioso de la noche, Arianna Grande, de 32 años, agradeció a sus fans
MÚSICA

Ariana Grande ganó máximo galardón en los MTV Video Music Awards

"Fue la voz y el pianista detrás de las canciones más emblemáticas de Supertramp, dejando una huella indeleble en la historia de la música rock", afirmó un mensaje publicado en la página del grupo.

"Su voz conmovedora y su toque inconfundible en el Wurlitzer se convirtió en el corazón del sonido de la banda", agregó el grupo.

Davies, nacido en 1944 en Swindon en el Reino Unido, murió en su residencia en Long Island, en Estados Unidos, reportaron varios medios.

El músico, que era cantante y tecladista, compuso temas como Goodbye Stranger o Bloody Well Right.

Davies era el único miembro fundador de Supertramp que siguió en la banda desde la salida de Hodgson en 1983. En teoría, ya no tenía derecho a interpretar las canciones de este último en el escenario, como el éxito The Logical Song.

En 2015, el cantante anunció que padecía un mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, y comenzó un "tratamiento agresivo" que obligó a Supertramp a cancelar una gira europea.

Pero la lucha contra la enfermedad lo consumió y el grupo nunca volvió a subir a los escenarios.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Fallece el último hijo de Ernest Hemingway que vivía, a los 97 años

Giorgio Armani será sepultado el lunes en la intimidad familiar

Medallista olímpica tiende puentes entre el deporte y la cultura en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Informe Centro Nacional Huracanes, septiembre 7, 2025.
CARIBE

Preocupante calma en el Trópico

José Luis Rodríguez Zapatero, socialista español, y Nicolás Maduro en Venezuela.
RELACIONES

Rodríguez Zapatero se une a 'neochavistas' e impulsan fórmula para hacerse del poder

Francia se une a las fuerzas navales de EEUU contra el narcotráfico
NARCOTRÁFICO

Francia se une a EEUU para combate al narco en el Caribe 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas

Te puede interesar

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
El precio de la gasolina en Florida escala tres centavos. 
MÁS CARA

Precio de la gasolina en Florida sube levemente a $3.10 por galón, a pesar de bajar el crudo

Imagen referencial. 
ANUNCIO Y DUDAS

Advierten sobre cambio de color en el agua de Fort Lauderdale, ¿se puede beber?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
EEUU

Trump deja abierta la posibilidad de atacar a carteles de droga dentro de Venezuela

Virginio Lema Trigo, abogado y periodista boliviano.
INVESTIGACIÓN

Bolivia, las secuelas de un país secuestrado por el socialismo, narradas desde los sucesos