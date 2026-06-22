Dimisión de Keir Starmer abre la carrera por el poder en Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su dimisión el lunes tras menos de dos años en el cargo, un mandato marcado por cambios de rumbo en sus políticas y una profunda impopularidad pública.

LONDRES.- El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista, aunque permanecerá en el cargo hasta que la organización designe a su sucesor, en medio de una creciente presión interna por el deterioro de su popularidad y los malos resultados electorales registrados en los últimos meses.

Starmer puso fin en julio de 2024 a catorce años de gobiernos conservadores en Reino Unido. Sin embargo, su gestión enfrentó crecientes cuestionamientos debido al estancamiento económico, el aumento del costo de la vida y una serie de controversias políticas que debilitaron su liderazgo dentro del laborismo.

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“Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista”, afirmó Starmer, de 63 años, visiblemente emocionado durante un discurso pronunciado frente a su residencia oficial en Downing Street.

Andy Burnham emerge como favorito

Tras el anuncio, todas las miradas se dirigieron hacia Andy Burnham, exalcalde del Gran Mánchester y una de las figuras populares del laborismo.

Burnham, de 56 años, confirmó que competirá por el liderazgo del partido y calificó la salida de Starmer como “el inicio de una transición”.

Integrante del ala más izquierdista del Partido Laborista, Burnham obtuvo recientemente un escaño en la Cámara de los Comunes, requisito indispensable para aspirar al cargo de primer ministro.

Su candidatura recibió un impulso inesperado después de que Wes Streeting, exministro de Salud y representante del sector más moderado del partido, anunciara su respaldo.

“Podemos ayudarle a impulsar el cambio que nuestro partido y nuestro país necesitan”, escribió Streeting en la red social X.

Proceso de sucesión

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista prevé abrir formalmente el proceso de postulaciones el próximo 9 de julio.

Starmer aseguró que permanecerá al frente del Gobierno hasta que sea designado un nuevo líder.

Si Burnham logra consolidar un amplio consenso interno, la elección podría resolverse antes del receso parlamentario de verano, previsto para mediados de julio. De lo contrario, la contienda podría extenderse hasta septiembre, cuando se celebre el congreso anual laborista en Liverpool.

De confirmarse su elección, Burnham se convertiría en el séptimo primer ministro británico en apenas una década, reflejo de la inestabilidad política que ha marcado al Reino Unido desde el referéndum del Brexit.

Desgaste político y crisis económica

La salida de Starmer se produce en un contexto de creciente descontento ciudadano por la situación económica.

Desde su llegada al poder, el Gobierno laborista enfrentó dificultades para impulsar el crecimiento económico y contener el aumento del costo de la vida, factores que erosionaron rápidamente el respaldo popular obtenido en las elecciones de 2024.

A ello se sumó la polémica generada por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, debido a sus vínculos con el fallecido financista Jeffrey Epstein.

El descontento también se reflejó en las elecciones municipales de mayo, cuando el Partido Laborista perdió cerca de 1,500 concejales y sufrió uno de sus peores resultados locales en años.

Diversos sectores del partido comenzaron entonces a cuestionar la continuidad de Starmer, especialmente después de la victoria parlamentaria de Burnham en la circunscripción de Makerfield, considerada por muchos como el detonante definitivo de la crisis interna.

Elecciones anticipadas

La crisis política también reactivó las demandas del líder de Reform UK, Nigel Farage, quien pidió la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

Farage, cuya formación mantiene un crecimiento sostenido en las encuestas nacionales gracias a un discurso centrado en la inmigración, considera que el Gobierno perdió legitimidad política.

No obstante, los laboristas conservan una amplia mayoría parlamentaria y, por el momento, no existe ninguna previsión de adelantar los comicios, programados para 2029.

Reacciones internacionales

Tras conocerse la dimisión de Starmer, varios líderes internacionales reaccionaron al anuncio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, agradeció la cooperación mantenida con el dirigente británico durante su mandato.

“Quiero agradecer al primer ministro Keir Starmer su contribución al fortalecimiento de la relación franco-británica, su compromiso dentro de la coalición de los voluntarios para Ucrania, así como por la reactivación de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea”, escribió Macron en redes sociales.

La salida de Starmer abre una nueva etapa para el Reino Unido, mientras el Partido Laborista busca redefinir su liderazgo en un contexto de desafíos económicos, presión política interna y una oposición conservadora y populista que intenta recuperar terreno de cara a los próximos años.

FUENTE: Con información de AFP