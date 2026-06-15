lunes 15  de  junio 2026
GUERRA

Reino Unido anuncia el suministro de combustible nuclear a Ucrania y más sanciones a Rusia

La oficina del primer ministro Keir Starmer afirmó que el acuerdo energético "abastecerá de energía a Ucrania durante los próximos dos años"

El Primer Ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, asiste a una rueda de prensa en Downing Street, en el centro de Londres, el 15 de junio de 2026.

El Primer Ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, asiste a una rueda de prensa en Downing Street, en el centro de Londres, el 15 de junio de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES — El Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania para sus centrales nucleares e impondrá nuevas sanciones contra Rusia, según declaró el primer ministro Keir Starmer antes de una sesión de la cumbre del G7 el martes.

Londres denunció los "ataques bárbaros" de Rusia contra Ucrania y aseguró que está "intensificando" sus medidas al "cortar los ingresos que alimentan la guerra de Putin y apoyar a Ucrania durante los inviernos que se avecinan", dijo Starmer, citado en un comunicado.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tenía previsto asistir el martes a la cumbre de las siete principales potencias mundiales en la ciudad turística francesa de Evian-les-Bains, donde los aliados buscan inclinar la balanza a favor de Kiev tras más de cuatro años de guerra.

El líder ucraniano comparecerá en la reunión después de que un aluvión de misiles rusos a primera hora del lunes matara al menos a 11 personas en toda Ucrania y provocara un incendio en uno de los monasterios ortodoxos más importantes de la capital.

Acuerdo por dos años

La oficina de Starmer afirmó que el acuerdo energético "abastecerá de energía a Ucrania durante los próximos dos años".

Bajo presión en su país tras la renuncia de su ministro de Defensa la semana pasada en medio de una disputa sobre el gasto militar, Starmer dirá a los líderes en la sesión que "el G7 debe ir más allá de manera colectiva para garantizar que Ucrania consiga la paz justa y duradera que se merece".

Según se informó, una financiación a la exportación por valor de unos 210 millones de libras esterlinas (282 millones de dólares) permitirá a la empresa británica Urenco suministrar uranio enriquecido a Energoatom, la empresa ucraniana encargada de la producción de energía nuclear.

Las nuevas sanciones "asfixiarán el esfuerzo bélico de Rusia en múltiples frentes", ya que están dirigidas contra la flota paralela ilícita y las redes financieras que utiliza Rusia para eludir las sanciones, señaló la oficina de Starmer.

FUENTE: Con información de AFP

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