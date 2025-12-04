Reino Unido sanciona a la agencia rusa de Inteligencia Militar por envenenamiento a tres personas

LONDRES — El Gobierno de Reino Unido sancionó al servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Rusia (GRU) por su responsabilidad en la muerte de la británica Dawn Sturgess en julio de 2018 con la sustancia tóxica Novichok , en una operación achacada a Moscú que tenía como objetivo envenenar al exespía ruso Sergei Skripal.

Las sanciones llegan tras publicarse el contenido de una investigación sobre los hechos que rodearon a la muerte de Sturgess, quien de manera accidental habría estado en contacto con esta sustancia con la que se intentó envenenar al antiguo espía ruso y a su hija Yulia Skripal, en Salisbury en 2018.

Dawn Sturgess, de 44 años, fue contaminada con esta sustancia neurotóxica unos meses después del intento de envenenamiento del exespía doble y su hija Yulia, en Salisbury, ciudad del suroeste de Inglaterra.

¿Cómo ocurrió el crimen?

El 4 de marzo de 2018, Serguéi y Yulia Skripal fueron encontrados inconscientes en un banco de Salisbury, y luego hospitalizados en estado grave.

Cuatro meses más tarde, Dawn Sturgess utilizó lo que creía que era un perfume, en un frasco que su pareja había encontrado en una basura en Amesbury, a unos quince kilómetros de Salisbury.

Dawn Sturgess es la "víctima inocente de un intento de asesinato llevado a cabo por agentes de una organización estatal rusa en las calles de Salisbury", declaró el presidente de la investigación, Anthony Hughes, tras la publicación del informe.

Los agentes rusos involucrados "arrojaron imprudentemente esta botella en un lugar público o semipúblico antes de abandonar Salisbury", agregó.

El caso provocó una crisis diplomática entre ambos países y expulsiones recíprocas de diplomáticos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recordó que aquellos hechos no solo "conmocionaron a toda la nación", sino que además vuelven a demostrar "el desprecio del Kremlin por las vidas inocentes".

"La innecesaria muerte de Dawn fue una tragedia y será para siempre un recordatorio de la temeraria agresión rusa", rememoró el primer ministro británico, en un comunicado de Downing Street.

Protesta diplomática

Las sanciones incluyen a ocho oficiales que forman parte de la división cibernética de la agencia y que habrían operado en contra de Yulia Skripal cinco años después del intento del envenenamiento, así como a otros tres agentes por su relación con algunos de los últimos ataques contra instalaciones civiles en Ucrania.

El Gobierno británico también anunció que ha citado al embajador ruso en Londres en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores para mostrarle el malestar por los resultados de la investigación sobre la muerte de Sturgess por culpa del "uso imprudente" de un agente nervioso de carácter militar en suelo británico.

"El uso de Novichok en Salisbury fue un ataque no solo contra un grupo de personas, sino contra nuestro país y nuestros valores. Demostró el total desprecio del Estado ruso por la vida humana y el Derecho Internacional", protestó la ministra del Interior de Reino Unido, Shabana Mahmood.

Crimen apunta a Putin

"Este informe es claro. La responsabilidad moral recae en Putin", enfatizó el primer ministro británico, Keir Starmer.

La conducta de los agentes del GRU, "de sus superiores y de quienes autorizaron la misión, incluido el presidente Putin, fue de una imprudencia increíble", señala el informe.

"Existe un vínculo directo entre las acciones de estos individuos y la muerte de Dawn Sturgess. Ellos, por sí solos, cargan con la responsabilidad moral de este suceso", agregó.

Rusia siempre ha negado estar involucrada en la muerte de la ciudadana británica.

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, afirmó este jueves que su país "no reconoce las sanciones ilegítimas impuestas bajo pretextos falaces y se reserva el derecho de responder", en declaraciones a la agencia de noticias estatal Ria Novosti.

Tres agentes de los servicios de inteligencia rusos fueron acusados en la investigación penal británica y están sujetos a órdenes de arresto.

En julio, Reino Unido sancionó a 18 "espías" y tres unidades del servicio de inteligencia militar ruso (GRU), acusados de "haber llevado a cabo una campaña maliciosa en línea durante varios años".

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP