martes 16  de  junio 2026
PETRÓLEO

Repsol firma acuerdo para explorar campo de crudo liviano en Venezuela

El acuerdo busca impulsar la exploración de crudo en el Lago de Maracaibo, una región clave para una industria golpeada durante décadas por el chavismo

Vista de la sede de Repsol tomada en Madrid el 13 de abril de 2012. El gigante energético español Repsol buscará mecanismos para seguir operando en Venezuela, según declaró su director general el 31 de marzo de 2025, después de que Caracas afirmara que Estados Unidos había revocado las licencias de varias transnacionales de petróleo y gas para operar allí.&nbsp;

Vista de la sede de Repsol tomada en Madrid el 13 de abril de 2012. El gigante energético español Repsol buscará mecanismos para seguir operando en Venezuela, según declaró su director general el 31 de marzo de 2025, después de que Caracas afirmara que Estados Unidos había revocado las licencias de varias transnacionales de petróleo y gas para operar allí. 

Foto de DOMINIQUE FAGET / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - La energética española Repsol firmó este martes un acuerdo para explorar un nuevo campo de crudo liviano en Venezuela, en una señal del renovado interés de inversionistas internacionales por el sector energético del país caribeño.

El acuerdo contempla la exploración de un área ubicada en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, considerada una de las regiones históricas de producción petrolera del país.

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La firma se produce meses después de que Repsol anunciara la reactivación de parte de sus operaciones en Venezuela, en un contexto marcado por la flexibilización de algunas restricciones estadounidenses para compañías internacionales que participan en proyectos energéticos en el país.

Un sector golpeado por años de crisis

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción permanece muy por debajo de los niveles alcanzados tras la llegada del chavismo al poder.

Mientras a finales de la década de 1990 el país producía más de tres millones de barriles diarios, actualmente apenas ronda el millón de barriles por día, según cifras oficiales.

Analistas atribuyen este desplome a años de mala gestión, corrupción, politización de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y falta de inversión en exploración y mantenimiento de infraestructura.

La paralización de nuevos proyectos exploratorios durante casi una década contribuyó, además, al deterioro de la capacidad productiva de la industria energética venezolana.

El chavismo busca atraer capital extranjero

Durante el acto de firma, el presidente de PDVSA, Héctor Andrés Obregón, señaló que el objetivo del acuerdo es aumentar la producción de petróleo y gas.

"En esta oportunidad, además del gas, estamos apuntando al crecimiento en petróleo", afirmó.

Por su parte, Repsol ratificó su interés en mantener operaciones en Venezuela pese a las dificultades que históricamente han enfrentado las empresas extranjeras en el país.

El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, aseguró que la empresa mantiene su compromiso con los proyectos energéticos venezolanos.

Nuevos acuerdos en medio de la recuperación económica

La firma con Repsol se suma a otros convenios impulsados por las autoridades venezolanas con compañías internacionales del sector energético.

En abril también fue anunciado un acuerdo con la energética BP para explorar yacimientos de gas en áreas marítimas compartidas con Trinidad y Tobago.

FUENTE: Con información de AFP

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