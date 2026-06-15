lunes 15  de  junio 2026
Economía

EEUU afirma que la inflación de un dígito en Venezuela "demuestra" resultados del plan de Trump

John Barret, el encargado de negocios, afirmó que la inflación de mayo fue 6,3% y que por primera vez en más de un año fue de un digito

La gente hace fila frente a un supermercado en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al dictador venezolano Nicolás Maduro.

La gente hace fila frente a un supermercado en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al dictador venezolano Nicolás Maduro.

AFP
La gente hace fila frente a un supermercado en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al dictador venezolano, Nicolás Maduro.

La gente hace fila frente a un supermercado en Caracas el 3 de enero de 2026, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al dictador venezolano, Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS -- El encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, dijo este lunes que la reducción de la inflación en Venezuela a un dígito en mayo pasado es una muestra de los “resultados concretos” que, aseguró, está dando el plan del presidente Donald Trump para el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.

“En mayo, la inflación mensual en Venezuela cayó a 6,3%; regresó a un solo dígito por primera vez en más de un año”, dijo en un mensaje en X el diplomático.

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En su opinión, este es un “avance” que “demuestra que la fase de recuperación económica del plan de tres fases” de Trump y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “está dando resultados concretos”.

“Mantener el impulso de las reformas será clave para consolidar la estabilidad, atraer inversión y generar prosperidad duradera para los venezolanos”. “Mantener el impulso de las reformas será clave para consolidar la estabilidad, atraer inversión y generar prosperidad duradera para los venezolanos”.

Senda de desaceleración de la inflación

El plan de tres fases del que habla Barrett consta de una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó el pasado 6 de junio que el país entró en una senda de desaceleración de la inflación, que cerró en 6,3 % en mayo pasado, la más baja en 19 meses.

La tasa de inflación más alta durante el mencionado periodo, de acuerdo con un gráfico compartido por el BCV en un comunicado, fue en enero de este año con un 32,6 %, cuando Estados Unidos capturó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque militar que tuvo lugar en Caracas y otras dos regiones cercanas.

El pasado 4 de mayo, el presidente del BCV, Luis Pérez, anticipó que 2026 estará marcado por cambios significativos, los cuales, según afirmó, se percibirán al cierre del año y “muy seguramente” en los dos siguientes, en alusión a 2027 y 2028.

La moneda de Venezuela, el bolívar, ha perdido en lo que va de año 45 % de su valor frente al dólar estadounidense en el mercado oficial. La devaluación del bolívar ha llevado al interinato a pagar bonificaciones suplementarias indexadas a la moneda estadounidense.

El pasado 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un incremento en el ingreso mínimo hasta los 240 dólares para trabajadores y 70 dólares para pensionados.

Este hecho generó indignación entre diferentes sindicatos del sector público, ya que el alza se dio a partir de bonificaciones que no inciden en beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.

Entretanto, el salario mínimo se mantiene desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes hoy a unos 22 centavos de dólar a la tasa oficial, lo mismo que reciben los pensionados.

FUENTE: EFE y Embajada de EEUU en Venezuela

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