Rescatan a 165 migrantes en once pateras llegadas a distintos puntos de España, reyes visitan Ceuta

Los reyes de España en su visita a Ceuta ( EFE)

PALMA . Servicios de emergencias y fuerzas de seguridad rescataron un total de 165 migrantes que arribaron a distintos puntos del territorio español en once pateras.

Los migrantes llegaron a la ciudad sureña de Murcia, Formentera, Ibiza y Cabrera, pertenecientes al archipiélago balear, con 64 personas a bordo.

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19 rescatados son de origen magrebí y localizados al sur de Formentera, según informó la Delegación del Gobierno en Baleares, y a continuación, rescataron a otras 19 personas del mismo origen en otra embarcación precaria al sureste de Cabrera.

Después, 13 migrantes fueron interceptados en el puerto de Ibiza y, por último, otros 13 migrantes magrebíes fueron interceptados en tierra en Formentera.

En lo que va de año, llegaron a este archipiélago español 362 pateras con 6.605 migrantes a bordo, según los datos contabilizados a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior español y la Delegación del Gobierno en Baleares.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

Y en la jornada del lunes, siete embarcaciones con 101 migrantes a bordo fueron rescatadas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil frente a las costas de Cartagena (Murcia, sur), entre ellos 83 varones adultos, 4 mujeres y 14 menores, según informó este martes la Delegación del Gobierno.

Los ocupantes de las dos primeras embarcaciones, con 10 y 42 personas respectivamente, fueron interceptados y movilizadas hacia los puntos de desembarco tras la detección de las pateras por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

Las otras cinco embarcaciones, que transportaban a siete, once, nueve, doce y diez personas, fueron localizadas e interceptadas en alta mar por efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Vigilancia Aduanera.

Los 101 migrantes fueron trasladados al puerto de Cartagena, donde recibieron asistencia de la Cruz Roja y el personal sanitario certificó que todos se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente, fueron entregados a la Policía Nacional para la realización de los trámites administrativos correspondientes.

Visita histórica de los reyes a Ceuta

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, aterrizaron este martes en el helipuerto de Ceuta para una visita histórica, la primera que realizan a esta ciudad norteafricana, con el objetivo de expresar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de migrantes a finales del pasado julio a través de la frontera con Marruecos.

Los monarcas protagonizarán diversos actos durante la jornada e incluso pernoctarán en la ciudad autónoma, algo que nunca ha ocurrido en democracia.

Los reyes acudirán primero al Ayuntamiento, donde serán recibidos por los miembros de la Asamblea de Ceuta, antes de acceder a la sede de Gobierno de la ciudad autónoma, donde mantendrán una reunión de trabajo.

En las inmediaciones, miles de ceutíes con banderas de España y de Ceuta esperan a los reyes entre gritos de 'Un caballa (gentilicio popular con el que se conoce a los ceutíes) nunca se rinde' y 'Y soy español'.

Los reyes recibirán la llave de oro de la ciudad y mantendrán un breve encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.

Por la tarde visitarán el Colegio Vicente Aleixandre, antes de participar en un acto ecuménico de recuerdo a las personas que fallecieron, los pasados 30 y 31 de julio, durante la entrada masiva de más de 80.000 migrantes a ciudad por la frontera con Marruecos.

El acto será en el Cementerio de Sidi Embare, donde se encuentran enterrados alrededor de 90 de los ahogados esos días durante su intento de entrada a Ceuta y a los que la ciudad autónoma recuerda con una placa que preside las primeras 18 tumbas.

Los reyes acudirán al cementerio en compañía de los representantes de las cuatro confesiones que conviven en Ceuta (cristiana, musulmana, judía e hindú).

El último acto de la jornada será en el Parador de Ceuta con un encuentro con la sociedad ceutí, donde el rey pronunciará unas palabras.

Los reyes dormirán en Ceuta, la primera vez que lo hace un jefe del Estado en democracia, y viajarán mañana a la también ciudad autónoma norteafricana de Melilla.

Ceuta y Melilla llevaban 19 años sin recibir la visita de un jefe del Estado español, desde que el ahora rey emérito Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a ambas ciudades en 2007.

En frontera de Ceuta se juga el futuro de Europa

El francés Jordan Bardella, mano derecha de Marine Le Pen, afirmó este martes que en la frontera de Ceuta “se está jugando el futuro de Europa sino recuperamos el control de las fronteras” y defendió la soberanía española de esa ciudad.

Bardella lo dijo en un desayuno informativo celebrado en Madrid en el que le presentó el líder de Vox, Santiago Abascal, con quien viajó la víspera a Ceuta, tras la entrada irregular de más de 70.000 migrantes en esa pequeña ciudad española a finales de julio.

Más de dos meses después de aquella entrada masiva, el ultraconservador francés afirmó haber visto en Ceuta "una situación de desorden muy grave".

Agregó: “Me ha marcado mucho lo que vi ayer en Ceuta. Hemos visto una población española confinada en sus casas y creo que el único movimiento político que tiene en cuenta esta preocupación existencial de la seguridad, de la identidad y la soberanía española en Ceuta es Vox", abundó Bardella.

“Mi interpretación es que el anuncio del gobierno socialista español de regularizar a cientos de miles de extranjeros en situación irregular ha tenido un efecto llamada muy importante, grave e irresponsable no solo para España, sino para todos sus socios europeos", expuso.

Y añadió que "la libre circulación permitida en el espacio Schengen hace que un extranjero en situación irregular regularizado en España por el gobierno socialista de Pedro Sánchez pueda circular por todos los países de la Unión Europea".

FUENTE: Con información de EFE