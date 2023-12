Rey de España aboga por la Constitución e insta a evitar el "germen de la discordia"

“Evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir”, aseveró el monarca en su décimo mensaje de Navidad desde que ascendió al trono en 2014, tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I.

Como en su último discurso, pronunciado el 29 de noviembre con motivo de la inauguración solemne de la XV Legislatura, Felipe defendió la Carta Magna, promulgada en 1978, que, a su juicio, es "el mayor éxito político de nuestra historia reciente” que trajo como consecuencia el “mayor acierto” de España, al superar la división del país.

“Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia, que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas”, apuntó el rey.

Felipe VI pide actual con lealtad a la Constitución

Felipe dejó claro durante su intervención que para enfrentar el futuro de todas las instituciones del Estado, incluida la Corona, España tiene el deber de actuar “con la mayor responsabilidad y procurar siempre los intereses generales de todos los españoles con lealtad a la Constitución”.

"Cada institución, empezando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala", aseveró.

Destacó que al margen de la Constitución no hay paz, libertad ni democracia en la nación europea, pues esta, agregó, es la garantía “para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad, con certidumbre”.

"Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad", sostuvo el rey.

Momento histórico

Su mensaje navideño se da en un momento histórico para la nación europea, en el que se debate la ley de amnistía, que Sánchez acordó con Carles Puigdemont a cambio del respaldo de los independentistas catalanes a su reelección.

El pasado 11 de noviembre, Pedro Sánchez juró como presidente del Gobierno español, gracias al apoyo de JuntsXCat y del Partido Nacionalista Vasco (PNV), pese a haber quedado de segundo en las elecciones del 23 de julio.

Con los primeros, Sánchez pactó una amnistía que ha originado fuertes críticas y una ola de protestas tanto dentro como fuera del país. Mientras con el PNV, acordó negociar el “reconocimiento nacional” del País Vasco y el “traspaso efectivo” a este de todas las transferencias pendientes incluidas en el Estatuto de Guernica, aprobado en 1979, en un lapso máximo de dos años.

FUENTE: Con información de AFP / Europa Press