El miedo se desploma en Cuba ante el colapso del chavismo en Venezuela

El fin del suministro petrolero tras la caída de Nicolás Maduro en Venezuela ha profundizado la crisis energética en Cuba , pero el impacto trasciende lo material para instalarse en la psicología colectiva de la isla.

Según los resultados de la encuesta " Horizontes de futuro en Cuba y experiencia comparada con Venezuela" , realizada po r Cubadata para Diario de Cuba , la captura del aliado estratégico del régimen cubano por fuerzas estadounidenses ha generado una notable expectativa de cambio entre la población.

El estudio, que consultó a 2,160 ciudadanos de todas las provincias entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026, refleja que la esperanza es la emoción predominante ante el nuevo escenario regional.

Un 30.7% de los encuestados manifestó sentir este sentimiento tras la salida de Maduro, cifra que contrasta drásticamente con el escaso 4.7% que admitió sentir miedo. Para los analistas de Cubadata, este fenómeno indica que la mayoría de los cubanos procesa el colapso del chavismo como una posibilidad de apertura política en su propio país y no como una amenaza a la estabilidad.

Esta proyección de transformación se consolida con el hecho de que más de la mitad de los participantes, exactamente el 50.4%, sostiene que el rumbo de Cuba terminará cambiando aun cuando el régimen cubano intente evitarlo.

La percepción de que el control institucional no es monolítico ha ganado terreno, con un 44.9% de los consultados opinando que, tarde o temprano, la isla experimentará un giro en su trayectoria política y económica.

Incluso dentro de un contexto de vigilancia y control social, el 43.7% de los cubanos encuestados considera probable que en la isla se produzca un proceso similar al ocurrido en Venezuela.

Aunque el análisis técnico de Arístides Vara-Horna sugiere que estos datos no implican necesariamente una disposición inmediata a la protesta pública, sí confirma una ruptura en el fatalismo absoluto que imperaba anteriormente.

El desplome del principal soporte externo del régimen cubano ha introducido una perturbación en la percepción de permanencia del sistema, fortaleciendo la idea de que los equilibrios de poder son vulnerables.

