Rusia anuncia la captura de Soledar, en el este de Ucrania

Las autoridades ucranianas no confirmaron de inmediato la caída de Soledar. Ha habido informaciones contradictorias sobre quién controla la ciudad, escenario de meses de sangrienta batalla dentro de la dura campaña por controlar las regiones del este de Ucrania. Dada la peligrosidad de la zona, The Associated Press no ha podido conformar la afirmación rusa.