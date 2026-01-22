Rusia se reúne con EEUU y Ucrania este viernes en Emiratos Árabes para hablar de "seguridad"

En esta fotografía distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, da la bienvenida al enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, al yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, y al comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, FAS, Josh Gruenbaum

MOSCÚ.- El Kremlin anunció que Rusia sostendrá este viernes 23 de enero una reunión "trilateral" sobre "seguridad" con representantes ucranianos y estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos. La información fue ofrecida tras la reunión en Moscú del presidente Vladimir Putin y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"Se acordó que se celebrará en Abu Dabi la primera reunión de un grupo de trabajo trilateral encargado de cuestiones de seguridad", aseguró a la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Subrayó que que la reunión entre Putin y Witkoff el jueves fue "útil en todos los sentidos". El encuentro, en el marco de las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, comenzó en Moscú el jueves por la noche, duró más de tres horas y media. Witkoff estuvo acompañado por el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.

Por su parte, Putin apareció junto a su consejero diplomático, Yuri Ushakov, y su enviado para los asuntos económicos internacionales, Kirill Dmitriev.

"La guerra debe terminar"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, enfatizó que "la guerra debe terminar" y añadió que "hay mucha gente muriendo". La afirmación fue hecha luego de su encuentro en Davos con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, este jueves.

El mandatario republicano indicó que la conversación con Zelenski fue buena, aunque evitó comentar detalles.

FUENTE: Con información de AFP