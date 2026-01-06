martes 6  de  enero 2026
DIPLOMACIA

Cancilleres del G7 abordan la situación de Ucrania y Venezuela

El G7 sigue de cerca los esfuerzos por la paz en Ucrania. Los cancilleres hablaron sobre la situación en Venezuela tras el ataque de EEUU para capturar a Maduro

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reunido con la delegación estadounidense en París

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS — Los responsables de Exteriores de las siete principales economías del mundo sostuvieron este martes una conversación telefónica para tratar la situación en Ucrania, Venezuela y otros temas internacionales de actualidad, anunció el jefe de la Diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot.

La conversación entre Barrot y sus homólogos de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y muy especialmente el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, abordó la firma la pasada noche de la llamada Declaración de París, que traza las líneas maestras de las garantías de seguridad que recibirá Ucrania en el caso de que alcance la paz con Rusia, a casi cuatro años del inicio de la guerra.

En un comunicado, señalaron: "Este primer intercambio entre los ministros de Asuntos Exteriores del G7 bajo la presidencia francesa del G7 permitió abordar los principales temas internacionales actuales, incluida la situación en Venezuela, y saludar los avances en materia de garantías de seguridad para Ucrania en la cumbre de la coalición de la voluntad, celebrada hoy en París".

La conversación sobre Venezuela giró sobre la situación actual tras el ataque estadounidense de este pasado fin de semana en Caracas y alrededores que terminó con la captura, según lo llama Washington, del depuesto dictador, Nicolás Maduro, y de su mujer, Cilia Flores.

"Durante su presidencia del G7 en 2026 y en preparación de la cumbre de Evian, Francia seguirá trabajando con sus socios para responder a las crisis, luchar contra los grandes desequilibrios mundiales y reconstruir las asociaciones internacionales", indicó el comunicado.

Agradecimiento a Trump

La Declaración de París firmada este martes por la Coalición de Voluntarios para Ucrania, y que contó con la presencia de los asesores estadounidenses, concreta las garantías de seguridad que recibirá Kiev cuando firme la paz con Rusia, empezando por el despliegue de una fuerza internacional y un compromiso "vinculante" de defensa de sus aliados.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, confirmó la continuación de conversaciones este próximo miércoles con la participación, por su parte, del jefe de su oficina presidencial, Kirill Budanov, y su jefe negociador, Rustem Umerov.

"Agradezco al presidente Trump y a Estados Unidos su apoyo. No se desperdiciará ni un solo día", aseveró Zelenski. El mandatario aplaudió este martes la declaración, aunque recordó que todavía queda un tema enormemente difícil de resolver, como es el estatus futuro de los territorios conquistados por Rusia.

FUENTE: Con información de Europa Press

